인천시설공단, 설 명절 ‘릴레이 온정 나눔’ 실천

인천시설공단이 다가오는 설 명절을 맞아 인천지역 내 취약계층에 생활지원금과 방역 물품을 기부했다. 인천시설공단 제공

공단은 지난 6일 지역 내 복지시설 3곳(중구장애인종합복지관·중구노인인력개발센터·성미가엘종합사회복지관)에 총 300만원의 성금을 전달한 데 이어 10일엔 강화 지역 취약계층을 대상으로 생활지원금 250만원과 KF94 마스크 1만개를 추가로 전달하며 릴레이 나눔 활동을 펼쳤다.

김재보 공단 이사장은 “전달된 임직원들의 정성이 이웃들에게 따뜻한 명절을 보내는 데 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 복지 사각지대를 적극 발굴해 지역사회와 상생하는 사회공헌활동을 확대해 나가겠다”고 말했다.