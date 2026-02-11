여제자 성추행한 교수 질타한 판사…“딸이 당했다면?”
전남대 교수 A씨, 징역 2년 실형 법정 구속
혐의 부인하자 재판장 “스스로 돌이켜보라”
“따님 있으십니까? 따님이 대학 진학해서 지도교수에게 똑같은 행동을 당했다면 용납하시겠어요?”
광주지법 형사3단독 장찬수 부장판사는 11일 여성 제자들을 성추행한 혐의(강제추행)로 기소된 전남대 교수 A씨(55)에게 징역 2년을 선고했다. A씨는 이날 법정구속됐다.
A씨는 지난 2022년부터 2024년 사이 자신이 지도하는 여성 제자들을 수차례 성추행한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
장 판사는 A씨가 ‘강제추행의 고의는 없었다’며 끝까지 혐의를 부인하자, A씨에게 “따님이 있느냐”고 따져 물으며 그를 나무랐다.
장 판사는 “피해자들은 정신과 치료를 받고 자살을 생각할 정도의 정신적 고통을 호소했다”며 “피해자들 심정을 조금이라도 헤아려봤냐”고 질타했다. 이어 “딸이 대학에 진학해 지도교수로부터 피고인이 한 행동을 똑같이 당했다면 과연 ‘사제가 그럴 수 있지’하고 넘어갈 수 있겠느냐. 스스로를 돌이켜보라”면서 “피고인이 항소해 다투겠지만 잘 생각해 보라”고 주문했다.
A씨는 제자들의 주장이 허위라는 내용의 탄원서를 법원에 제출했다가 재판부로부터 ‘2차 가해’라고 지적받기도 했다.
장 판사는 “스승의 지위를 이용해 범죄를 저질러 비난 가능성이 매우 크고 비슷한 사례를 막을 필요성 등을 고려했다”고 판시했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
