“특별법안에 재정·권한 하나라도 더…정부와 국회 설득”
이철우 경북도지사, 11일 경북도청에서 대구·경북 행정통합과 관련 입장문 발표
이철우 경북도지사는 11일 경북도청 브리핑룸에서 대구·경북 행정통합과 관련, 입장문을 발표하고 “행정통합은 반드시 추진돼야 한다”고 강조했다.
이 도지사는 입장문을 통해 “대구·경북은 2019년부터 전국에서 가장 먼저, 가장 적극적으로 행정통합을 추진해 왔다”며 “오랜 기간 공론화와 숙의 과정을 거쳐 시·도민의 바람과 지역의 다양한 요구를 특별법안에 충실히 담은 만큼 행정통합은 반드시 추진돼야 한다”는 확고한 의지를 밝혔다.
아울러 정부의 과감한 권한 및 재정 이양만이 각 지역을 특색 있게 발전시키는 것이‘지방이 살고 나라가 사는 길’임을 강조하며 이번 특별법 심의에 대응하기 위한 3대 기본 방향에 대해 설명했다.
이 도지사는 △3개 권역의 공통적이고 형평성 있는 특별법 제정 △특별법상 행정적·재정적 권한 및 자치권 강화 최대 반영 △대구·경북 통합의 기본 원칙과 방향을 최대한 반영해 달라는 것이 대응의 기본 방향이라고 밝혔다.
기본 원칙과 방향 관련해서는 서울특별시에 준하는 통합 특별시의 위상과 자치권 강화와 도청 신도시 행정복합 발전을 통한 경북 북부지역 등 균형발전, 그리고 시군구 자치구의 권한 강화를 강조했다.
다만, 이 도지사는 법안에 담긴 일부 특례의 수용 여부에 대해서 “아쉬움과 우려가 제기될 수는 있으나 대한민국의 역사를 바꿀 통합이 단 한 번에 완성될 수는 없다”며 “우선 특별법 제정을 통해 통합의 방향과 내용을 명확히 한 뒤 향후 협의를 통해 지속적으로 보완하고 확대해 나가야 한다”고 설명했다.
현재 국회와 관련해서는 대구·경북, 대전·충남, 광주·전남의 의견을 최대한 반영해 통합 특별법을 신속히 제정해 줄 것을 당부했다. 또 정부에는 특별법 제정과 함께 통합 지역이 모두 참여하는 ‘통합지원 TF’를 운영해 권한·재정 이양 및 지역별 특례에 대한 구체적인 논의와 로드맵 수립을 요청했다.
이 도지사는 “지금이 행정통합의 성패를 가를 가장 중요한 시기”라며 “특별법안에 담긴 재정·권한을 하나라도 더 반영하기 위해 정부와 국회를 설득하는 데 총력을 다하고 있다”고 했다.
행정통합의 실효성을 좌우하는 △조직·재정 △미래특구 △경북 북부 균형발전 △첨단 전략산업 분야 등 40여 건의 핵심 특례를 특별법에 반드시 관철시키기 위해 노력 중임을 밝혔다.
이 도지사는 “지금은 우리 스스로 대구·경북을 발전시키고 세계 도시와 경쟁할 수 있는 절호의 기회”라며 “대구경북특별시를 반드시 출범시켜 대한민국의 새로운 희망을 만들어가겠다”고 말했다.
