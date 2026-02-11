‘우즈의 아들’ 찰리, 플로리다주립대 골프부 입단
‘골프 황제’ 타이거 우즈(미국)의 아들 찰리 우즈가 미국 플로리다주립대 골프부에 서 활동한다.
미국 골프 전문 매체 골프위크는 11일(한국시간) “우즈의 아들 찰리가 2027년 플로리다주립대 골프부에 입단한다”고 보도했다.
2010년에 이혼한 엘린 노르데그린(스웨덴)과의 사이에서 태어난 1녀1남 중 둘째인 찰리는 미국 주니어골프협회(AJGA) 남자 랭킹 21위로 현재 미국 플로리다주 팜비치의 벤저민스쿨에 재학중이다.
찰리는 지난해 5월 AJGA가 주최한 팀 테일러메이드 인비테이셔널에서 우승했다. 11월에는 플로리다주 대회에서 벤저민스쿨의 단체전 우승에 일조했다.
아버지 우즈는 스탠퍼드대에서 2년간 선수로 뛰고 1996년 프로로 전향했다.
찰리의 누나 샘은 고등학교 때까지 축구 선수로 활약하다 지난해에 스탠퍼드대에 진학했다.
플로리다주립대 골프부는 LIV로 이적했다가 올 시즌 미국프로골프(PGA)투어로 복귀한 브룩스 켑카와 대니얼 버거(이상 미국)를 배출한 명문 골프부다. 트레이 존스가 헤드 코치를 맡고 있다.
현재 AJGA 남자 랭킹 1위 마일스 러셀도 찰리와 함께 플로리다주립대에 진학할 예정이다.
