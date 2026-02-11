한국미즈노, 신제품 'JPX S40 포지드 아이언' 출시…극강의 비거리+타구감+방향성

여성 전용 JPX S40 레이디스 아이언도 출시

출시 기념 이벤트도 진행…경량 캐디백 증정

한국미즈노가 출시한 2026 신제품 신제품 'JPX S40 포지드 아이언' 헤드. 한국미즈노

헤드는 남성용과 동일한 미즈노의 정밀 단조 기술과 고품질 소재를 적용했다. 전체 중량은 경량화해 편안하게 스윙할 수 있도록 설계했다.