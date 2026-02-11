한국미즈노, 신제품 'JPX S40 포지드 아이언' 출시…극강의 비거리+타구감+방향성
여성 전용 JPX S40 레이디스 아이언도 출시
출시 기념 이벤트도 진행…경량 캐디백 증정
한국미즈노가 연철 보론강(S25CB) 적용으로 향상된 비거리와 타구감을 제공하는 'JPX S 시리즈'의 최신 모델, 2026년 신제품 'JPX S40 포지드 아이언'을 새롭게 선보인다.
'JPX S40 포지드 아이언'은 미즈노 단조 아이언 라인업 중에서도 비거리 성능과 부드러운 타구감, 안정적인 탄도와 방향성을 균형 있게 구현한 모델이다.
미즈노 단조 아이언 중 가장 안정감 있는 헤드 사이즈(84.5mm)를 적용해 어드레스 시 안정감을 높였다. 또 스트레이트한 페이스 형상을 통해 타깃을 명확하게 설정할 수 있도록 설계했다.
'JPX S40 포지드 아이언'에는 미즈노의 세계 특허 단조 기술인 ‘그레인 플로우 포지드 HD’ 제법이 적용됐다. 이로 인해 타구부 단류선을 밀집시켜 임팩트 시 길고 선명한 타구음을 구현하는 게 특징이다.
연철 보론강(S25CB)은 마일드 스틸에 보론을 0.003% 첨가해 매우 끈질긴 특성을 갖게 한 연철 단조 소재다. 이러한 소재 특성을 기반으로 단조 공정 시 페이스부에 급랭 처리를 적용해 페이스부 강도를 약 30% 향상시켰다. 이로 인해 반발 성능이 향상됐다.
페이스와 넥이 일체형인 연철 단조 구조를 유지하면서도 얇은 페이스 설계와 깊은 캐비티 구조를 동시에 구현하기 위해 미즈노의 정밀 가공 기술이 적용된 '마이크로 슬롯(MICRO SLOT)' 가공을 채택했다. 연철 단조 특유의 부드러운 타구감과 고반발 성능을 실현했다.
롱·미들 아이언(#5~#7)에 18g 텅스텐 웨이트를 탑재했다. '마이크로 슬롯' 가공 이후 텅스텐 웨이트를 삽입하는 구조를 통해 저중심 설계를 구현했다. 이를 통해 탄도를 안정적으로 높이고 '스위트 에어리어(Sweet Area)'를 확장해 안정적인 비거리 성능을 제공한다.
또한 연철 보론강(S25CB) 소재를 적용한 페이스-넥 일체형 구조를 기반으로 반발 성능과 연철 단조 특유의 부드러운 타구감을 균형 있게 구현했다. 페이스 후면에는 잔여 진동을 억제하는 수지 소재의 배지를 적용해 임팩트 시 불필요한 진동을 줄이고 편안한 타구감을 더했다.
전용 웨지(GW, SW)에는 ‘풀 그루브(Full Groove)’ 설계를 적용했다. 페이스 전체에 스코어라인 기능을 구현해 어드레스 시 안정감을 높였다. 다양한 라이 환경에서도 안정적인 스핀 성능을 발휘할 수 있도록 했다.
여성 골퍼를 위한 'JPX S40 레이디스 아이언'도 출시했다. 여성 골퍼의 신체 특성과 스윙 특성을 고려한 최적화 설계로, 편안한 플레이와 향상된 퍼포먼스를 동시에 제공한다.
여성 골퍼 전용 'M퓨전 I LADY' 샤프트가 탑재됐다. 이 샤프트는 여성 골퍼의 평균 스윙 스피드에 최적화된 부드러운 강도와 경량 설계를 적용해 스윙시 샤프트의 탄성을 효과적으로 활용할 수 있도록 했다. 그 결과 비거리가 향상된다.
헤드는 남성용과 동일한 미즈노의 정밀 단조 기술과 고품질 소재를 적용했다. 전체 중량은 경량화해 편안하게 스윙할 수 있도록 설계했다.
또한 캐비티백 구조를 통해 관용성을 높여 미스샷에도 안정적인 비거리와 방향성을 제공한다. 이는 여성 골퍼들이 보다 자신감 있게 플레이하고 스코어를 향상시킬 수 있도록 돕는다.
출시를 기념한 특별 구매 이벤트도 함께 진행한다. 미즈노골프 공식 대리점 및 미즈노 공식 온라인몰에서 ‘JPX S40 포지드 아이언’ 7아이언 이상 구매 고객 선착순 120명을 대상으로 운영된다. 이벤트 대상 고객에게는 BR-D4 스탠드백 1EA(색상 랜덤)가 사은품으로 증정된다.
참여 방법은 전국 한국미즈노 공식 대리점 및 미즈노 공식 온라인몰에서 제품 구매 후, 미즈노 브랜드 공식 홈페이지를 통해 정품 등록을 완료하면 자동으로 응모된다.
‘JPX S40 포지드 아이언’은 전국 한국미즈노 공식 대리점 및 미즈노 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있다.
