타이틀리스트 어패럴, ‘X’ 키워드의 26 S/S 시즌 신제품 출시…스윙시 상하체 몸통 회전에서 착안
투어핏S, 투어핏, 플레이 총 3가지 라인업
골프와 골퍼를 위한 최상의 퍼포먼스와 품질을 제공하는 타이틀리스트 어패럴이 2026 S/S 시즌 신제품을 출시한다.
이번 시즌은 골프 스윙 퍼포먼스의 핵심 요소인 ‘회전’에 집중해, X-FACTOR라는 컨셉을 통해 퍼포먼스의 새로운 방향성을 담았다.
X-FACTOR는 어드레스 시 안정적인 자세에서 출발해, 스윙이 진행되며 상·하체가 분리되고 몸통이 X자 형태로 회전하는 움직임에서 착안한 개념이다. 사전적으로는 결과의 차이가 만들어내는 결정적인 강점이라는 2가지 의미를 담고 있다.
타이틀리스트 어패럴은 골퍼의 스윙 과정 전반을 세밀하게 분석해, 신체 분리 회전 구조를 고려한 설계를 제품 전반에 적용했다.
움직임과 착용 시의 퍼포먼스를 우선시해, 스윙에 불필요한 방해 요소를 줄이고 회전 동작이 흐트러지지 않도록 다듬었다.
이러한 X-FACTOR 설계 철학은 전체 라인업에 공통적으로 반영돼, 골퍼가 착용하는 순간 퍼포먼스의 차이를 자연스럽게 체감할 수 있도록 완성도를 끌어올렸다.
이번 시즌 신제품은 투어핏S, 투어핏, 플레이 총 3가지 라인업으로 구성됐으며, 모든 라인업은 공통된 컨셉을 기반으로 하되 라인업별 각각의 디자인과 컬러, 무드 특징을 명확히 드러낸다.
투어핏S는 타이틀리스트 어패럴 라인업 가운데, 퍼포먼스 설계가 가장 집약적으로 반영된 하이엔드 퍼포먼스 라인으로 X-FACTOR 컨셉이 가장 직관적이고 선명하게 구현된 컬렉션이다.
백스윙부터 임팩트까지 이어지는 회전 흐름을 고려해, 상의 제품에는 회전이 집중되는 등판 부위에 X자 형태의 스트레치 저지를 배치했다.
움직임에 따라 자연스럽게 반응하도록 설계해, 스윙 시 회전 밸런스가 흐트러지지 않도록 잡아주는 착용감을 구현했다.
여기에 기능성 저지와 스마트 자카드 니트 소재 등을 적용해, 착용 시 텍스처와 실루엣에서 퍼포먼스가 자연스럽게 드러나도록 했다.
컬러에서도 하이엔드 퍼포먼스를 느껴볼 수 있다. 타이틀리스트의 대표 골프볼에서 영감을 받아, 정제된 블랙과 화이트 컬러를 바탕으로 타이틀리스트 대표 골프볼 Pro V1 시리즈의 ‘하이 옵틱 옐로우’ 컬러를 시즌 포인트로 더했다.
골프볼이 지닌 일관성과 안정성, 그리고 퍼포먼스를 제품 전반에 연결해 투어핏S만의 퍼포먼스를 시각과 착용감 모두에서 체감할 수 있도록 설계했다.
투어핏은 타이틀리스트 어패럴 라인업 중 퍼포먼스 중심 설계의 기준이 되는 베이스 라인이다. 이번 시즌 투어핏은 화려한 퍼포먼스를 드러내기보다 X-FACTOR 설계 철학을 가장 담백하게 설계한 컬렉션으로 골퍼가 스윙에 더욱 집중할 수 있는 안정적인 착용감을 초점을 맞췄다.
특히 일관된 움직임과 자연스러운 회전 흐름을 중시하는 골퍼를 위한 제품들로 구성되었다고 볼 수 있다.
타이틀리스트 어패럴을 대표하는 블랙, 레드, 화이트, 그레이 컬러를 기반으로 디자인은 최대한 절제하되 설계의 밀도를 높였다.
제품 곳곳에 적용된 X자 형태의 펀칭 디테일 등은 스윙 시 상/하체가 교차하며 움직이는 흐름을 고려한 요소로 외형적인 포인트보다는 기능적인 역할에 집중한다. 골퍼가 착용 후 스윙을 하는 순간 자연스럽게 체감되는 퍼포먼스로 은은하게 담아냈다.
플레이는 퍼포먼스와 트렌드 감성을 균형 있게 담아내는 라인으로써 이번 시즌에는 온·오프 스타일을 선보인다.
보다 더 자연스럽고 편안한 무드를 제안하며 봄부터 여름까지 변화하는 계절에 맞게 전개되는 컬러 구성과 시즌에 따라 세분화된 두께감의 T to T(Titleist to Titleist) 코디를 통해 플레이 상황과 기온 변화에 유연하게 대응할 수 있는 다채로운 스타일을 선보인다.
에너제틱한 온(ON)무드와 사색적인 오프(OFF) 무드라는 2가지 감성을 중심으로, 젤리 민트, 베이지, 코발트 네이비, 라이트 블루, 핑크, 그린, 브라운, 라이트 옐로우 등 다양한 컬러 변주를 통해 필드에서는 활동적인 감성을, 일상에서는 편안하고 여유로운 분위기를 자연스럽게 표현할 수 있다.
여기에 뉴 핏 와이드 팬츠와 변형 카모 패턴 등 디자인 요소를 적용해, 플레이 라인만의 다양한 스타일과 활용도를 담아냈다.
이번 2026 S/S 타이틀리스트 어패럴 신제품은 타이틀리스트 어패럴 브랜드 스토어 및 백화점에서 만나볼 수 있다. 신제품 출시를 기념해 전국 브랜드 스토어에서 70만원 이상 구매한 고객에게 마스크와 텀블러 등 사은품을 증정한다. 사은품은 매장 소진 시까지 제공된다.
