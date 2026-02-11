던롭스포츠코리아, 스릭슨 ‘큐스타 투어’ 볼 시리즈 출시
비거리 강화 큐스타 투어&반반볼 큐스타 디바이드 2종
던롭스포츠코리아(대표 홍순성)가 전개하는 글로벌 골프 브랜드 스릭슨이 오는 2월 10일, ‘Q-STAR TOUR(큐스타 투어) 시리즈’를 출시한다.
‘시작은 아마추어 스윙, 결과는 투어 레벨 퍼포먼스’라는 콘셉트로 선보이는 이번 시리즈는 투어에서 검증된 스릭슨의 핵심 기술을 프로 선수의 스윙이 아닌 일반 아마추어 골퍼의 클럽 헤드 스피드에 맞춰 재설계한 것이 특징이다.
골퍼의 취향과 플레이 스타일에 따라 선택할 수 있도록 Q-STAR TOUR와 Q-STAR TOUR DIVIDE(큐스타 투어 디바이드) 두 가지 모델로 출시된다.
스릭슨 골프볼은 2025 시즌 전 세계 투어 무대에서 48승을 기록하며 투어 레벨에서 경쟁력을 다시 한번 입증했다.
이러한 투어 기술력을 바탕으로 완성된 ‘Q-STAR TOUR 시리즈’는 아마추어 골퍼들도 보다 쉽게 투어급 퍼포먼스를 경험할 수 있도록 설계됐다.
단순히 부드러운 타구감에 초점을 둔 볼이 아닌, 비거리 · 스핀 · 컨트롤의 균형을 통해 실전 라운드에서 즉각적인 차이를 만들어내는 새로운 기준의 투어 레벨 퍼포먼스 볼이다.
Q-STAR TOUR 시리즈는 3피스 구조에 매우 얇은 프리미엄 우레탄 커버를 적용해 뛰어난 그린 주변 스핀과 부드러운 타구감을 동시에 구현했다. 여기에 식물 유래 소재인 ‘바이오매스(Biomass)’를 적용해, 퍼포먼스는 유지하면서도 환경에 미치는 영향을 줄인 친환경 설계까지 더했다.
특히 웨지와 아이언 샷에서의 스핀 성능을 극대화하는 ‘Spin Skin+’ 코팅 기술을 새롭게 적용해, 임팩트 시 그루브와의 마찰력을 높이고 보다 빠르게 멈추는 제동력을 제공한다.
또한 중심부는 부드럽고 바깥으로 갈수록 단단해지는 구조의 ‘FastLayer Core’는 볼 스피드와 타구감을 동시에 향상시켜, 드라이버부터 쇼트 게임까지 일관된 퍼포먼스를 완성했다.
이번 시리즈는 골퍼들의 다양한 취향과 플레이 스타일을 고려해 2가지 모델로 선보인다.
Q-STAR TOUR는 클래식한 볼을 선호하는 골퍼를 위한 모델로, 부드러운 타구감과 안정적인 비거리, 정교한 그린 컨트롤의 균형에 초점을 맞췄다.
‘반반볼’로 널리 알려진 Q-STAR TOUR DIVIDE는 시각적 기능성을 강화한 모델로, 플레이 중 볼의 움직임을 보다 직관적으로 확인할 수 있는 것이 특징이다.
Q-STAR TOUR 시리즈는 던롭 프라이빗 센터 청담, 공식몰을 비롯한 전국 300여 개 스릭슨 특약점에서 구매할 수 있다. 제품에 대한 보다 자세한 정보는 스릭슨 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
