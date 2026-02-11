시사 전체기사

‘과징금 체납 1위’ 김건희 母 최은순, 건물 강제공매에 13억 납부

입력:2026-02-11 11:36
윤석열 대통령의 장모이나 김건희 여사 모친인 최은순 씨가 2024년 5월 14일 가석방 돼 서울동부구치소를 나서고 있다. 이한영 기자

과징금 체납 25억여원으로 전국 1위에 이름을 올린 김건희 여사의 모친 최은순(79)씨가 소유 부동산이 공매 절차에 들어가자 체납액의 절반이 넘는 13억원을 납부했다.

11일 경기 성남시에 따르면 최씨는 전날 가상계좌를 통해 과징금 체납액 가운데 13억원을 납부했다. 압류 부동산에 대한 공매 공고 6일 만이다.

지난달 22일에 낸 2000만원을 더하면 지금까지 최씨의 납부액은 모두 13억 2000만원이다.

앞서 최씨는 2020년 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 위반 과징금 25억500만원을 납부하지 않아 지난해 11월 행정안전부가 공개한 과징금 체납자 가운데 전국 1위에 올랐다.

그는 2013년 성남시 중원구 도촌동 땅 매입 과정에서 명의신탁 계약을 통해 차명으로 사들이며 법을 위반한 사실이 드러나 과징금이 부과됐다.

최씨는 과징금 취소 소송을 제기했지만, 지난해 11월 대법원에서 과징금 처분이 최종 확정됐다

성남시는 최씨가 기한 내 과징금을 납부하지 않자 지난해 12월 16일 압류한 최씨 소유 부동산 공매를 한국자산공사에 의뢰했다.

한국자산관리공사는 이달 4일 서울 강동구 암사동 건물(연면적 1249㎡)과 토지(368㎡)를 공매 공고했다.

해당 부동산은 지하철 8호선 암사역 근처로 감정가는 80억676만9000원이고, 입찰은 3월 30일~4월 1일 진행될 예정이었다.

성남시는 최씨가 체납 과징금 절반 이상을 납부한 만큼 한국자산관리공사에 공매 취소를 요청할 예정이다.

