포항시, 민·관 협력 ‘해안방재림’ 조성…내년 6월까지 추진
경북 포항시가 기후변화로 인한 해안 침식과 복합 재난에 대응하기 위해 ‘숲’을 활용한 자연형 방재 인프라 구축에 나선다.
시는 11일 한국 코카-콜라, 환경재단, 남부지방산림청, 경상북도산림환경연구원과 ‘해안방재림 조성사업 업무협약(MOU)’을 체결하고 민·관 협력 기반의 기후 대응 체계를 공식화했다고 밝혔다.
이날 협약식에는 장상길 포항시장 권한대행을 비롯해 구남주 한국 코카-콜라 상무, 정태용 환경재단 사무총장, 임하수 남부지방산림청장, 박준일 경상북도산림환경연구원장 등 주요 기관 관계자 16명이 참석했다.
해안방재림은 해풍으로 인한 모래와 염분날림, 해일, 풍랑 등으로부터 시설물을 보호하기 위한 숲이다. 산림은 강우 유출량을 최대 60% 줄이고 토양 침식률을 85%까지 감소시키는 효과가 있는 것으로 알려져 있다.
사업 대상지는 북구 흥해읍 용한리 일원 공유수면 2ha 규모다. 후박나무, 사철나무, 모감주나무, 해당화 등 지역 생태에 적합한 수종을 중심으로 방재림을 조성한다. 사업은 2027년 6월까지 단계적으로 추진할 예정이다.
협약에 따라 각 기관은 사업 대상지 조사 및 설계, 식재와 사후관리, 기술 지원, ESG 가치 확산협력 등 역할을 분담해 공동 추진한다.
시는 이번 방재림 조성을 통해 해일과 태풍 피해 저감은 물론 탄소흡수, 생태복원, 경관 개선 기능까지 아우르는 ‘다기능 방재숲’ 모델을 구축한다는 계획이다.
장상길 포항시장 권한대행은 “해안방재림은 시민의 생명과 재산을 보호하는 자연형 안전 인프라”라며 “민·관 협력을 바탕으로 기후 위기에 선제적으로 대응하고, 지속가능한 해안 관리 모델을 만들어 가겠다”고 말했다.
