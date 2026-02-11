포항시, 민·관 협력 ‘해안방재림’ 조성…내년 6월까지 추진

경북 포항시 북구 흥해읍 용한리 일원 해안방재림 조성지 전경. 산림청 제공

해안방재림은 해풍으로 인한 모

래와 염분날림, 해일, 풍랑 등으로부터 시설물을 보호하기 위한 숲이다. 산림은 강우 유출량을 최대 60% 줄이고 토양 침식률을 85%까지 감소시키는 효과가 있는 것으로 알려져 있다.