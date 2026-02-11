“결항 때 너무 난감해”… 제주도, 체객 대응 현실화한다
제주도가 폭설과 강풍 등으로 항공편 결항이 발생할 경우 체류객 지원에 보다 적극적으로 나서기로 했다.
도는 10일 도청 재난상황실에서 진명기 행정부지사 주재로 지난 주말 폭설 대응 상황을 점검하고, 후속 보완책을 논의하는 관계부터 합동 회의를 열었다.
지난 8일 폭설로 인해 오전 11시까지 활주로 제설 작업이 진행되면서 제주공항 이착륙이 전면 중단됐다. 이로 인해 제주 출도착 항공편 176편이 결항했고, 출발 항공편 예약 승객 1만3658명(87편)이 발이 묶였다.
오후 들어 기상이 호전되면서 증편과 잔여 좌석을 활용해 대부분 승객이 대체편을 이용했지만, 일부 승객은 당일 발권에 실패해 숙소를 찾아 이동하는 불편을 겪었다.
특히 야간 시간대 대중교통이 끊기면서 경찰에 수송 지원을 요청하는 사례가 발생했다. 제주도와 공항 측은 긴급히 내부 버스를 투입했으며, 소방당국은 만일의 사태에 대비해 119구급차량을 배치하는 등 혼란이 이어졌다.
당시 공항 택시 승강장 인근에는 300~400명의 승객이 대기하고 있었으나, 도로 결빙으로 버스와 택시 운행이 중단된 상황이었다.
제주도는 앞으로 기상 악화로 결항이 발생할 경우 체류객 대응 ‘주의’ 단계 이상 발령시 도 관광정책과 직원을 공항에 상주시켜 체류객 동향을 실시간 관리하기로 했다.
국토교통부 공항안전운영 지침에 따르면 ‘주의’ 단계는 출발 기준 결항편 예약 인원이 3000명 이상이거나 청사 내 심야 체류객이 100명 이상 발생할 때 발령된다.
기존에는 ‘경계’ 단계부터 개입했지만, 앞으로는 ‘주의’ 단계부터 공항공사와 함께 대응에 나선다는 방침이다.
파견 직원은 현장 상황을 도 재난상황실과 관련 부서에 신속히 전파하고, 체류객 수송·물품 지원·안전관리를 일원화해 대응할 예정이다.
또한 종합관광안내센터를 활용해 안내와 분산 수용을 병행하며, 야간 비상 수송이 예상될 경우 버스 연장 운행, 택시 유입, 전세버스 투입 등을 통해 체류객을 적기에 분산 수송할 계획이다.
아울러 공항 주변 차량 이동을 원활하게 하기 위해 공항 주변 제설작업을 수시로 진행하고, 공항 체류객 밀집 시에는 자치경찰 인력을 배치해 질서 유지도 강화하기로 했다.
버스 우회 상황과 항공기 결항 및 지연 정보를 재난안전문자를 통해 발송해 제주도에 머무는 관광객들이 관련 내용을 즉시 확인할 수 있도록 할 예정이다.
진명기 행정부지사는 “이번 점검은 지난 대설 대응 경험을 바탕으로 현장 대응력과 부서 간 협업체계를 한 단계 끌어올리는 데 중점을 뒀다”며 “제주도가 명확한 컨트롤 타워 역할을 수행해 향후 기상 악화 시에도 도민과 관광객의 불편을 최소화하고 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
