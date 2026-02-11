시사 전체기사 경로당에 핀 웃음꽃, “할머니 할아버지 새해 복 많이 받으세요”“ 입력:2026-02-11 11:24 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 설 연휴를 앞둔 11일 서울 송파구 삼성아트 어린이집 어린이들이 문정래미안 경로당을 찾아 어르신들에게 세배하고 있다.이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 강선우 “1억, 정치 생명 걸 가치 없어”…체포동의안 표결 전 호소 2 이준석 vs 전한길 ‘부정선거 끝장토론’ 25일에 열린다 3 조사·수사권 쥔 부동산감독원 만든다… 국힘 “빅브라더 입법” 4 [속보] 조국 “연대·통합 추진 준비위 구성 與 제안에 동의” 5 국힘 서울시당, 윤어게인 유튜버 고성국에 ‘탈당 권유’ 해당분야별 기사 더보기 1 하늘의 별을 따랴 청약통장을 깼다 2 ‘빚 내 집 사라’ 최경환 “제 말 들은 분들 지금 걱정없다” 3 못 돌려받은 비트코인 130억… 대법 판례는 “처벌 불가” 4 진흙탕 싸움 된 1조3000억짜리 재개발 ‘성수동 전투’ 5 이 대통령 다주택자 비판에… 중기장관, 27억 잠실아파트 내놨다 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 말 한 마디에…AI, ‘위험한 답변’ 줄줄이 쏟아냈다 2 “나 때문에 사망? 조작된 거야”… 챗GPT의 뻔뻔한 거짓말 3 [단독] 김건희 오빠 자택 최소 5개월 걸린 그림, ‘청탁’ 판결 갈랐다 4 간단한 속임수 명령어에… AI ‘안전모드’ 스스로 해제 5 중앙선 침범했다 정면충돌… 포르쉐 몰던 40대女 사망 해당분야별 기사 더보기 1 큐브 ‘마의 3초’ 깼다… 폴란드 9살 소년, 2.76초 신기록 2 ‘우린 149달러인데 49달러라고?’ 위고비 제조사 소송 3 의회 나와 말 바꾼 러트닉 “2012년 엡스타인 섬 방문했지만 잘못한 건 없어” 4 [속보] 꺾인 소비에 경기 약화 우려… 미증시 혼조 마감 5 美 진보대법관 “관세 재판, 철저히 고려해야 할 미묘한 법적 쟁점 많다” 해당분야별 기사 더보기 1 “신나서…” 보드 던진 18세 소녀의 패기 2 ‘계주 탈락’ 쇼트트랙 코치가 100달러 들고 뛴 이유 3 점프 실수 잊고 ‘클린’…男싱글 차준환, 쇼트 시즌 최고점 4 금의환향 김상겸 “다음 목표는 금메달… 두 번 더 도전” 5 클로이 김 “내 부모도 이민자”… 올림픽으로 번진 정치 갈등 해당분야별 기사 더보기 1 부모님 명절 용돈 평균 22만원…적정 세뱃돈은 10만원 2 90세 신구, 장진 코미디로 무대 복귀 “살아있으니 연기하는 것” 3 [집중분석] 명문 발레학교 학생들은 로잔 콩쿠르 참가하지 않는 이유 4 양치질, 하루 한번은 5분 이상 ‘제대로’ 5 올해 19~20세라면 주목! 문화생활비 20만원 바로 쏩니다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 중앙선 침범했다 정면충돌… 포르쉐 몰던 40대女 사망 큐브 ‘마의 3초’ 깼다… 폴란드 9살 소년, 2.76초 신기록 조사·수사권 쥔 부동산감독원 만든다… 국힘 “빅브라더 입법” 하늘의 별을 따랴 청약통장을 깼다 [단독] 김건희 오빠 자택 최소 5개월 걸린 그림, ‘청탁’ 판결 갈랐다 점프 실수 잊고 ‘클린’…男싱글 차준환, 쇼트 시즌 최고점 ‘저 9억 있습니다’ AI로 판사도 속인 20대 가짜 의사 “신나서…” 보드 던진 18세 소녀의 패기 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요