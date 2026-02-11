충남 천안·보령 ‘K-팝 콘서트’ 국비 4.8억원 받는다
올해 충남에서 열리는 케이(K)-팝 관련 2개 행사가 국비 지원 사업으로 이름을 올렸다.
충남도는 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관한 국비 지원 사업에 ‘K-뮤직 스페셜 라이브 위드 2026 천안 K-컬처박람회’와 ‘보령 머드페스티벌 위드 마이 K 페스타’가 각각 선정됐다고 11일 밝혔다.
천안 K-뮤직 스페셜 라이브는 오는 9월 2∼5일 독립기념관에서 개최된다. 개막콘서트와 라디오 공개방송, K-오에스티(OST) 콘서트 등으로 구성됐다.
보령 K 페스타는 7월 24일부터 8월 9일까지 대천해수욕장 일원에서 펼쳐질 예정이다.
이번 공모 선정으로 천안은 2억원, 보령은 2억 8000만원 등 총 4억8000만 원의 국비를 지원받는다.
도 관계자는 “전국 9개 지역·행사 중 충남이 2곳을 차지하며 경쟁력을 확인했다”고 말했다.
