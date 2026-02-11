“나와 유시민이 윤석열 김건희와 식사?” 김어준 고소 예고

방송인 김어준씨가 자신과 유시민 작가가 윤석열 김건희 부부와 함께 식사를 했다는 제보가 나돌고 있다며 이는 명백한 거짓말이라고 밝혔다. 김씨는 누군가 악의를 갖고 거짓 제보를 한 만큼 고소해 수사를 의뢰하겠다고 밝혔다.
김씨는 11일 유튜브 방송 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에서 “지난 주말 모 채널에서 양정철이라는 분이 저에게 누굴 소개해줬고 제가 그 집에 유시민 작가와 함께 가서 윤석열 김건희 부부를 만나 식사를 했다는 제보가 있다면서 사실인지 밝혀달라는 문자가 왔다”면서 “이는 해명할 일이 아니라 거짓말을 생으로 만들어낸 것”이라고 말했다.
김씨는 이 제보는 오해로 인한 것이 아니라고 주장했다.
김씨는 “만약 저와 유시민 작가가 어떤 식당에 갔고 마침 윤석열 김건희 부부가 같은 시간대 같은 식당에 있던 걸 누군가 보고 오해해 제보했다면 그럴 수 있다고 생각할 것”이라면서 “하지만 저는 양정철씨에게 누굴 소개받은 적도 없거니와 윤석열 김건희 부부를 만난 적이 없다. 유시민 작가도 아예 그런 적이 없다”고 강조했다.
그는 그러면서 “아예 벌어진 적이 없는 일이 어떻게 제보가 되나”면서 “이건 누군가 거짓말을 생으로 만들어 낸 것이며 의도적인 악의를 가진 것”이라고 덧붙였다.
김씨는 누가 이런 제보를 했는지 수사를 통해 밝혀내겠다고 했다. 그는 “일부러 거짓말을 한 것이므로 누가 왜 이런 걸 했는지 수사를 통해 밝혀봐야 겠다”면서 “누군지 찾아내면 공개하겠다”고 말했다.
