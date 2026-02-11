시사 전체기사

인천경제자유구역, 수출·투자·생산규모 뚜렷한 성장세

입력:2026-02-11 11:17
인천 송도국제도시 전경. 인천경제청 제공

인천경제자유구역청은 지난해 산업통상부 주관으로 이뤄진 ‘2024년 기준 인천경제자유구역(IFEZ) 입주사업체 실태조사’ 결과를 홈페이지에 공개한다고 11일 밝혔다.

이번 조사는 2024년 말 기준 IFEZ 내 종사자 5인 이상 사업체와 1인 이상 외국인투자기업(외투기업)을 대상으로 투자현황, 고용현황, 경영활동(매출·매입·연구개발·생산 등), 입주환경 및 지원사업 수혜현황, 애로사항 등 총 56개 항목에 대해 진행됐다.

조사 결과에선 IFEZ의 성숙 및 고도화 단계 진입에도 불구하고 입주 사업체의 매출, 투자, 고용, 수출 등 주요 지표가 성장 곡선을 그리며 전국 최상위로 나타났다.

기업수·고용 전국 최상위

사업체 수는 전체 3860개로 전년 대비 0.2% 증가했다. 이 중 외투기업은 367개로 전국 경제자유구역 외투기업 690개 중 절반 이상(53.2%)이 있는 것으로 나타났다.

고용인원은 IFEZ 전체 12만2832명으로 전년 대비 10.4% 증가하며 12만명 시대를 열었다. 연평균 성장률(2017∼2024년) 6.2%보다 증가폭도 컸다.

외투기업 고용인원은 3만7368명으로 전년 3만5509명 대비 5.2% 증가해 외투기업이 IFEZ의 일자리 창출을 안정적으로 견인하고 있음을 보여줬다. 이는 전체 경제자유구역 외투기업 고용인원 5만7389명의 65.1%에 달하는 수치다.

경제 지표 두자릿수 성장

주요 경제 지표도 두자릿수 성장 곡선을 나타냈다. 수출액은 전체 26조7326억원, 외투기업 수출액은 9조9255억원으로 두 지표 모두 전년대비 12% 이상 증가하는 등 뚜렷한 성장세를 보였다.

투자액 또한 전체 3조4077억원으로 전년대비 16.4% 증가했으며, 외투기업 투자액은 2조4695억원으로 7.2% 증가하는 등 투자 규모가 크게 회복되는 모습을 나타냈다.

생산액은 가장 큰 상승폭을 기록했다. 전체 사업체 기준 12조8501억원으로 전년 대비 30.4% 증가해 연평균 성장률 15.6%(2017∼2024년)을 크게 상회했다. 외투기업 역시 8조6530억원으로 전년 대비 55.7% 증가해 연평균 성장률 14.3%를 훌쩍 넘는 등 폭발적인 성장세를 보였다.

이와 함께 매출액, 수입액, 연구개발 재원액도 모두 늘어나 IFEZ의 글로벌 비즈니스 거점 위상을 다시 한 번 입증했다.

홍준호 인천경제청장 직무대행(차장)은 “조사 결과를 기초자료로 활용해 향후 양적 성장뿐 아니라 기업 간의 연계 및 산업 생태계 확산 등 질적 고도화를 동시에 실현할 수 있도록 정책을 추진해 나갈 계획”이라며 “외투기업 유치와 입주환경 개선에 총력을 기울여 인천의 지속가능한 성장을 뒷받침하겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

