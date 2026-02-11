지난해 ‘산청 산불’ 안전관리 책임 경남도청 공무원 3명 송치

이들은 기상정보와 산불 확산정보 등을 면밀히 검토하지 않고, 안전교육이나 장비 점검 없이 경남도 ‘산불현장 통합지휘본부’ 소속 공무원들의 투입을 강행한 혐의를 받는다.

지난해 3월 경남 산청 대형산불 당시 안전관리 책임자였던 경남도청 소속 공무원 4명이 업무상과실치사상 혐의로 불구속 입건됐다경남경찰청 지난해 3월 22일 산불 당시 창녕군 소속 공무원 및 진화대원 9명이 사상한 사고와 관련해 경남도 공무원 4명을 입건하고 그 중 3명을 불구속 송치했다고 11일 밝혔다.당시 진화 작업 중 산 중턱에서 불길에 고립된 대원 4명이 사망, 5명이 부상을 입었다.경찰은 피의자들이 강풍 예상 기상정보에 따라 산불 확산 위험성을 충분히 예견할 수 있는 상황에서 산불 조기 진화만을 고려해 피해자들의 안전조치를 간과한 채 투입을 강행한 것으로 봤다.경남도 산불현장 통합지휘본부 운영 매뉴얼에 따르면 안전관리 책임자들은 진화대원을 위험지역에 배치하는 것을 금지하고 있다. 또 원활한 통신망 구축, 안전교육 실시, 안전장구 구비 여부 등을 반드시 확인해야 한다.경찰은 부상자와 타 시도 진화대원 등 관련자들을 조사하고 산불 진화 관련 자료 분석과 사고 과정 재구성 등을 통해 피의자들이 안전조치를 제대로 하지 않은 사실을 확인했다.경남경찰청 관계자는 "진화 작업 시 신속한 작업에만 몰두해 안전 검토를 간과할 경우 돌이킬 수 없는 피해가 발생할 위험성이 크다"며 "지휘 책임자들은 반드시 진화 인력 안전성을 사전 점검하고 열악한 시스템을 개선하기 위해 노력해야 피해를 예방할 수 있다"고 말했다.