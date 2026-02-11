‘골수암 의심 진단’ 아내 살해한 기초수급 60대 체포
골수암 의심 소견을 받은 아내와 함께 극단적 선택을 시도했다가 실패하자, 아내의 부탁을 받고 목 졸라 살해한 60대 기초생활수급자가 경찰에 붙잡혔다.
충북 보은경찰서는 살인 혐의로 60대 남성 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 11일 밝혔다.
A씨는 지난 9일 오후 9시쯤 충북 보은군 보은읍의 한 모텔에서 아내 B씨(60대)를 목 졸라 살해한 혐의를 받는다.
그는 범행 이튿날 오전 119에 아내가 숨진 것 같다며 신고했다. 그러나 병원 측의 사망진단서 발급 과정에 입회한 경찰이 신고가 늦어진 경위를 추궁하자 결국 범행을 실토한 것으로 알려졌다.
경찰 조사에서 A씨는 “생활고를 겪던 중 아내의 건강까지 악화해 범행을 저질렀다”고 진술했다.
당시 상황에 대해 그는 “아내와 동반자살을 결심하고 같이 수면유도제를 다량 먹었으나 잠에서 깬 아내가 저도 깨운 뒤 살해해달라고 했다”고 밝혔다.
조사 결과 B씨는 평소 건강 악화로 제대로 걷지 못하는 상태였으며, 사건 당일 청주의 한 병원에서 “골수암이 의심되니 더 큰 병원에 가보라”는 소견을 받자 A씨와 함께 신변을 비관한 것으로 파악됐다.
기초생활수급자로 자녀 없이 원룸에서 단둘이 지내온 A씨 부부는 사건 직전 자택에서 자신들의 장례비용으로 쓸 현금 500만원을 챙겨 모텔로 이동했던 것으로 조사됐다.
경찰은 조만간 A씨에 대한 구속영장을 신청할 예정이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
