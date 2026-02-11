시사 전체기사

‘골수암 의심 진단’ 아내 살해한 기초수급 60대 체포

입력:2026-02-11 11:14
공유하기
글자 크기 조정
국민일보DB

골수암 의심 소견을 받은 아내와 함께 극단적 선택을 시도했다가 실패하자, 아내의 부탁을 받고 목 졸라 살해한 60대 기초생활수급자가 경찰에 붙잡혔다.

충북 보은경찰서는 살인 혐의로 60대 남성 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 11일 밝혔다.

A씨는 지난 9일 오후 9시쯤 충북 보은군 보은읍의 한 모텔에서 아내 B씨(60대)를 목 졸라 살해한 혐의를 받는다.

그는 범행 이튿날 오전 119에 아내가 숨진 것 같다며 신고했다. 그러나 병원 측의 사망진단서 발급 과정에 입회한 경찰이 신고가 늦어진 경위를 추궁하자 결국 범행을 실토한 것으로 알려졌다.

경찰 조사에서 A씨는 “생활고를 겪던 중 아내의 건강까지 악화해 범행을 저질렀다”고 진술했다.

당시 상황에 대해 그는 “아내와 동반자살을 결심하고 같이 수면유도제를 다량 먹었으나 잠에서 깬 아내가 저도 깨운 뒤 살해해달라고 했다”고 밝혔다.

조사 결과 B씨는 평소 건강 악화로 제대로 걷지 못하는 상태였으며, 사건 당일 청주의 한 병원에서 “골수암이 의심되니 더 큰 병원에 가보라”는 소견을 받자 A씨와 함께 신변을 비관한 것으로 파악됐다.

기초생활수급자로 자녀 없이 원룸에서 단둘이 지내온 A씨 부부는 사건 직전 자택에서 자신들의 장례비용으로 쓸 현금 500만원을 챙겨 모텔로 이동했던 것으로 조사됐다.

경찰은 조만간 A씨에 대한 구속영장을 신청할 예정이다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
1102
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
중앙선 침범했다 정면충돌… 포르쉐 몰던 40대女 사망
큐브 ‘마의 3초’ 깼다… 폴란드 9살 소년, 2.76초 신기록
조사·수사권 쥔 부동산감독원 만든다… 국힘 “빅브라더 입법”
하늘의 별을 따랴 청약통장을 깼다
[단독] 김건희 오빠 자택 최소 5개월 걸린 그림, ‘청탁’ 판결 갈랐다
점프 실수 잊고 ‘클린’…男싱글 차준환, 쇼트 시즌 최고점
‘저 9억 있습니다’ AI로 판사도 속인 20대 가짜 의사
“신나서…” 보드 던진 18세 소녀의 패기
국민일보 신문구독