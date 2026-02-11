시사 전체기사

비룡공감2080 도시재생사업 거점시설 본공사 착수

입력:2026-02-11 11:09
비룡뜰 어울림센터 조감도. iH 제공

인천도시공사(iH)는 11일 도시재생사업 비룡공감2080의 핵심 거점시설인 ‘비룡뜰 어울림센터’와 ‘열린둥지2 복지센터’를 10월 준공을 목표로 이달 말 본공사에 착수한다고 밝혔다.

비룡공감2080(용현동 568-83번지 일대)은 미추홀구가 시행하고 iH가 총괄사업관리자로 참여하는 도시재생사업이다.

총사업비 46억원을 투입해 지상 2층, 연면적 299㎡ 규모로 조성되는 비룡뜰 어울림센터는 주민 간 교류와 공동체 활성화를 위한 커뮤니티센터로 지역 주민을 위한 열린 소통 거점 역할을 수행하게 된다.

총사업비 20억원에 지상 5층, 연면적 366㎡ 규모로 조성되는 열린둥지2 복지센터는 2·3층에 미추홀단기보호센터, 4·5층에 경로당이 들어서 전 세대를 아우르는 생활밀착형 복지 서비스 제공이 가능할 것으로 기대된다.

시설 부지는 현재 철거 공사가 진행 중으로 iH는 공사 기간 중 안전관리와 공정관리를 철저히 시행해 인근 주민 불편을 최소화하고 사업을 차질 없이 추진할 계획이다.

류윤기 iH 사장은 “비룡뜰 어울림센터와 열린둥지2 복지센터는 주민 일상과 밀접한 생활 기반 시설로 비룡공감2080 도시재생사업의 성과를 주민들이 체감할 수 있는 중요한 공간”이라며 “안전하고 품질 높은 시설 조성을 조성해 지역의 정주 여건 개선과 공동체 회복 등 지역사회에 활력을 불어 넣겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

