“지역 화폐로 지역경제 살린다” 충북 혜택 확대
괴산 청주 증평 등 할인율 15% 상향
충북 지자체가 지역화폐의 혜택을 확대해 지역경제 활성화에 나선다.
괴산군은 오는 12일부터 28일까지 지역화폐인 괴산사랑카드 할인율을 기존 10%에서 15%로 상향한다고 11일 밝혔다.
이는 10% 선할인에 결제 시 5% 캐시백을 더하는 방식으로 10만원을 충전해 사용하면 실질적으로 1만5000원의 혜택을 보게 된다.
군 관계자는 “설 명절을 맞아 주민들의 명절 장바구니 부담을 줄이고 지역 경제 활성화의 마중물이 되길 바란다”고 말했다.
청주시는 28일까지 지역화폐인 청주사랑상품권(청주페이) 인센티브를 10%에서 15%까지 올린다. 인센티브 지급 한도액은 기존과 같은 30만원이다.
시는 이번 조치가 설 명절을 맞아 시민 가계 부담을 덜고, 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
증평군도 28일까지 증평사랑으뜸상품권 구매 한도를 월 30만원에서 60만원으로 확대한다. 할인율은 기존과 같은 10%를 적용해 최대 6만원의 할인 혜택을 받을 수 있다. 증평사랑상품권은 지역 가맹점에서 현금처럼 사용할 수 있는 지역화폐다. 대형마트와 기업형 슈퍼마켓(SSM)을 제외한 전통시장과 소상공인 점포 등에서 사용이 가능하다.
보은군은 이달 한 달간 결초보은카드(상품권)의 캐시백을 10%에서 15%로 확대한다. 1인당 구매 한도 역시 100만원에서 150만원으로 늘린다. 카드형 상품권을 최대한도로 구매하면 150만 원어치를 127만 5000원에 구입할 수 있다. 이 상품권 가맹점은 1700여 곳이 있다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
