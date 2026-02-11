시사 전체기사

“지역 화폐로 지역경제 살린다” 충북 혜택 확대

입력:2026-02-11 11:08
수정:2026-02-11 11:37
공유하기
글자 크기 조정

괴산 청주 증평 등 할인율 15% 상향


충북 지자체가 지역화폐의 혜택을 확대해 지역경제 활성화에 나선다.

괴산군은 오는 12일부터 28일까지 지역화폐인 괴산사랑카드 할인율을 기존 10%에서 15%로 상향한다고 11일 밝혔다.

이는 10% 선할인에 결제 시 5% 캐시백을 더하는 방식으로 10만원을 충전해 사용하면 실질적으로 1만5000원의 혜택을 보게 된다.

군 관계자는 “설 명절을 맞아 주민들의 명절 장바구니 부담을 줄이고 지역 경제 활성화의 마중물이 되길 바란다”고 말했다.

청주시는 28일까지 지역화폐인 청주사랑상품권(청주페이) 인센티브를 10%에서 15%까지 올린다. 인센티브 지급 한도액은 기존과 같은 30만원이다.

시는 이번 조치가 설 명절을 맞아 시민 가계 부담을 덜고, 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

증평군도 28일까지 증평사랑으뜸상품권 구매 한도를 월 30만원에서 60만원으로 확대한다. 할인율은 기존과 같은 10%를 적용해 최대 6만원의 할인 혜택을 받을 수 있다. 증평사랑상품권은 지역 가맹점에서 현금처럼 사용할 수 있는 지역화폐다. 대형마트와 기업형 슈퍼마켓(SSM)을 제외한 전통시장과 소상공인 점포 등에서 사용이 가능하다.

보은군은 이달 한 달간 결초보은카드(상품권)의 캐시백을 10%에서 15%로 확대한다. 1인당 구매 한도 역시 100만원에서 150만원으로 늘린다. 카드형 상품권을 최대한도로 구매하면 150만 원어치를 127만 5000원에 구입할 수 있다. 이 상품권 가맹점은 1700여 곳이 있다.

청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
홍성헌 기자
사회2부
홍성헌 기자
159
충북 소식을 전합니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
중앙선 침범했다 정면충돌… 포르쉐 몰던 40대女 사망
큐브 ‘마의 3초’ 깼다… 폴란드 9살 소년, 2.76초 신기록
조사·수사권 쥔 부동산감독원 만든다… 국힘 “빅브라더 입법”
하늘의 별을 따랴 청약통장을 깼다
[단독] 김건희 오빠 자택 최소 5개월 걸린 그림, ‘청탁’ 판결 갈랐다
점프 실수 잊고 ‘클린’…男싱글 차준환, 쇼트 시즌 최고점
‘저 9억 있습니다’ AI로 판사도 속인 20대 가짜 의사
“신나서…” 보드 던진 18세 소녀의 패기
국민일보 신문구독