우동기 전 지방시대위원장 재판 중단…위헌법률심판 제청 인용
대구지방법원 제12형사부(부장판사 정한근)는 11일 오전 10시에 예정됐던 우동기 전 대통령 직속 지방시대위원회 위원장 등 3명에 대한 선고를 연기하고 추후 기일을 잡아 변론을 재개하겠다고 밝혔다.
우 전 위원장은 지난해 대선 기간 김문수 전 국민의힘 대선 예비후보를 지지하는 내용의 선전물을 든 혐의(공직선거법 위반)로 기소돼 재판을 받고 있다. 이번 초치는 우 전 위원장 측이 신청한 위헌법률심판 제청을 재판부가 인용함에 따라 정지됐다.
피고인이 헌재에 위헌법률심판 제청을 신청해 받아들여지면 해당 재판은 헌재의 위헌 여부 결정이 나올 때까지 중단된다.
우 전 위원장 등 피고인 3명은 지난해 4월 김 전 예비후보의 동대구역 방문 당시 그를 지지하는 문구가 적힌 A4 용지 3장짜리 선전물을 들고 있던 혐의로 기소됐다.
우 전 위원장 측 변호인은 지난달 21일 열린 결심공판에서 공소 사실을 인정하면서도 법리 해석을 다툴 여지가 있다며 위헌법률심판 제청을 신청했다.
한편 검찰은 우 전 위원장에게 벌금 150만원을 구형하고 함께 기소된 2명에게 각각 벌금 70만원, 50만원을 구형했다.
