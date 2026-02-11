시사 전체기사

경남도, ‘농업인 안전재해보험료’ 70% 지원

입력:2026-02-11 10:56
경남도청 전경

경남도는 농업인이 농작업 중 발생하는 사고나 질병으로부터 보호받을 수 있도록 ‘2026년 농업인 안전재해보험 지원사업’을 본격적으로 추진한다고 11일 밝혔다.

농업인 안전보험은 농업경영체에 등록된 만 15~87세까지의 농업인이라면 누구나 가입할 수 있다. 농작업 중 발생하는 상해와 질병, 사망 등 각종 사고를 폭넓게 보장한다.

도는 농업인의 가입 문턱을 낮추기 위해 총사업비 177억원을 투입해 연간 보험료의 70%를 지원한다. 국비 50%, 도비 7%, 시군비 13%가 포함된다.

이에 따라 가입자는 전체 보험료의 30%만 부담하면 된다. 가장 많이 가입하는 ‘일반 1형’의 경우 전체 보험료 약 9만 7300원 중 농업인은 2만 9190원만 납부하면 된다.

보험은 유족급여금 6000만원, 고도장해급여금 5000만원, 장례비 100만원, 간병급여금 500만원, 휴업급여금 하루 2만원 등을 보장한다.

가입을 원하는 농업인은 인근 지역 농·축협을 방문해 상담 후 보험 유형(일반 1~4형 등)을 선택해 가입하면 된다. 올해부터 기존 산재형 상품 명칭은 ‘일반 4형’으로 변경됐다.

경남도는 이번 사업을 통해 도내 농업인 약 14만 9000명이 혜택을 받을 것으로 보고 있다. 경남 도내 전체 농업인구의 66.5% 수준이다.

장영욱 경남도 농정국장은 “농업 현장은 기계화와 고령화로 인해 산업현장 못지않은 재해 위험에 노출돼 있다”며 “농업인이 비용 걱정 없이 사고에 대비하고, 보다 안전한 근로 환경에서 영농에 종사할 수 있도록 보험 가입 독려와 지원을 확대하겠다”고 말했다.

창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr

