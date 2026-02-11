글로벌 AX 도시 꿈꾸는 대구 ‘AX혁신허브’ 구축에 477억 투입
대구시는 지역 산업의 인공지능전환(AX)을 이끌 핵심 거점이 될 ‘산업AX혁신허브’(이하 혁신허브) 구축을 본격적으로 추진한다고 11일 밝혔다.
이 사업은 지역 기업의 인공지능(AI) 도입 장벽을 낮추고 대구 수성알파시티를 비수도권 최대 디지털 혁신 거점으로 육성하는 것이 목표다. 예비타당성조사 면제 사업으로 지정돼 대구의 AX 부흥을 이끌 핵심 사업으로 기대를 모으고 있는 ‘지역거점 AX혁신 기술개발 사업’과 시너지 효과를 낼 것으로 기대된다.
현재 지역 기업의 90% 이상이 AI 도입 초기 단계에 머물고 있는 실정이지만 전환 수요와 의지는 매우 높은 것으로 파악되고 있다. 대구시는 혁신허브를 통해 전통 제조업 중심의 산업구조를 고도화하고 기업 맞춤형 AX 지원체계를 가동해 ‘AX 선도도시’ 비전을 실현할 방침이다.
이 사업은 지난해 말 국회 예산안 통과로 추진이 확정됐다. 국·시비 477억원이 투입되는 대규모 프로젝트다. 올해 부지매입비 81억원을 확보한 후 설계 공모 등 절차를 거쳐 2027년 착공, 2029년 준공을 목표로 속도감 있게 사업을 추진할 계획이다.
혁신허브 내에는 로봇·모빌리티, 뇌질환 헬스케어, 지능형 반도체 등 3대 미래산업 분야별 AX혁신센터가 들어선다. 혁신센터들을 연계해 기술개발부터 실증까지 전 주기 지원체계를 구축할 방침이다.
로봇·모빌리티센터는 지역 기업들과 부품 제조 공정의 자율화·지능화 기술을 실증하는 등 생산 효율성과 경쟁력을 높이는 역할을 맡는다. 뇌질환헬스케어센터는 지역 거점 병원, 바이오 벤처들과 연계해 AI 기반 진단·치료 의료기기를 개발하고 임상 데이터 플랫폼도 구축한다. 지능형반도체센터는 지역 반도체 기업들에게 필요한 자율 학습·판단 기능을 갖춘 차세대 반도체 소자 설계·제작 기술을 지원한다.
대구시는 혁신허브를 지역 대학과 연구소, 기업 등 20여개 기관이 참여하는 AX 융합 연구 네트워크의 중심축으로 육성해 기업 공동 연구와 창업 지원, AX 정책 총괄 기능 등을 수행하는 전담 조직으로 운영할 방침이다.
정의관 대구시 미래혁신성장실장은 “혁신허브는 대구시가 제조도시를 넘어 대한민국 대표 AX 선도 도시로 도약하기 위한 디딤돌이 될 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
