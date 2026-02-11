충남 서산에 탄소중립 실증지원센터 개소
탄소를 포집·활용하는 탄소중립 실증지원센터가 충남 서산에 문을 열고 운영에 들어갔다.
충남도는 11일 서산 대산석유화학단지에서 탄소중립 실증지원센터 개소식을 열고, 탄소중립 기술 실증과 산업 전환 기반 구축을 위한 본격적인 운영에 돌입했다고 밝혔다.
탄소중립 실증지원센터는 도와 기후에너지환경부 등이 공동 추진하는 ‘탄소중립 실증 기반(인프라) 구축사업’의 일환으로 서산시 대산읍 한국건설생활환경시험연구원에 조성됐다. 전남 여수에 이은 전국 두 번째 탄소 포집 실증지원센터다.
국비와 지방비, 민간 자본 등 총사업비 485억7000만원이 투입된 센터는 지역 산업의 저탄소 전환과 친환경 신산업 육성을 위한 실증 거점 역할을 할 예정이다.
탄소 포집부터 전환, 산업화까지 모든 과정을 아우르는 통합 탄소 포집·활용(CCU, Carbon Capture&Utilization) 시험장으로서 탄소중립 전환을 이끌 기반이 될 것으로 도는 내다봤다.
특히 산업 현장에서 발생하는 이산화탄소를 연료·소재 등 고부가가치 산업 자원으로 전환하는 기술을 실증하고, 이를 실제 산업 공정에 적용·확산하는 데 중점을 둘 계획이다.
주요 역할은 이산화탄소 포집·활용 기술 실증 공정 설비 구축, 탄소 포집·활용(CCU) 소재·제품 시험·분석·평가, 탄소 포집·활용(CCU) 기술 개발 기업 지원과 인력 양성 등이다.
도는 앞으로 탄소중립 기술 실증을 확대해 지역 탄소 포집·활용 기술력의 신뢰성과 완성도를 높이고, 지역 산업의 지속 가능한 성장 기반을 다질 방침이다.
전형식 도 정무부지사는 “탄소 포집·활용 실증지원센터를 통해 지역 특화 산업 구조 전환과 새로운 성장 동력 확보가 가능해질 것”이라며 “탄소중립 기술 실증·산업화 선도 기반을 구축해 국내 산업 경쟁력을 높일 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사