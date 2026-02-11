존 볼턴, 아리랑TV서 “김정은, 트럼프 만날 의사 크지 않아”
미국 외교·안보 전략가인 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관이 최근 아리랑TV와 인터뷰에서 북핵 문제와 한미동맹, 국제 안보 현안 등에 대한 견해를 밝혔다.
볼턴 전 보좌관은 11일 오후 8시30분 방송되는 아리랑TV 뉴스 대담 ‘Within the Frame’에서 향후 북미 정상회담 가능성에 대해 “김정은(북한 국무위원장)은 트럼프(미국 대통령)와 만날 의사가 크지 않다”며 “대화 재개에 대한 북한의 무관심은 탄도미사일과 핵 능력 확보가 협상에서 유리하다고 판단하고 있다는 신호”라고 말했다.
2019년 하노이 북미 정상회담에 깊이 관여했던 그는 “북한은 그동안 경제적 혜택을 먼저 요구하고 비핵화 약속은 추후 이행하는 방식으로 협상해 왔다”며 “김정은은 과거처럼 미국을 속일 수 있다고 생각하며 회담에 자신감 있게 임했지만 기대했던 합의를 얻지 못해 놀랐던 것 같다”고 회상했다.
그는 “트럼프 2기 첫 해 동안 북한 문제가 거의 언급되지 않은 점은 놀라운 일”이라며 미국 내 북한 문제의 우선순위에 대해 우려를 표했다. 또한 “무역 전쟁을 촉발한 트럼프식의 관세 전략은 미국과 주요 교역 상대국 모두에게 해로우며 국제 경제 시스템에서도 옳은 거래 방식이 아니다”고 지적했다.
지난해 한미 정상회담에 대해선 긍정적으로 평가했다. 그는 “다른 국가 정상들과의 개인적 관계를 중시하는 트럼프 대통령의 특성을 고려할 때 미국과 한국 간 신뢰 구축이 잘 시작된 것으로 보인다”면서 “한미동맹은 북한, 러시아, 중국의 잠재적 도발을 억제하고 지역 안정에 중요한 역할을 하는 장치”라고 강조했다.
볼턴 전 보좌관은 “한국은 이제 강력한 군사력을 갖춘 선진적 국가이자 주요 경제 강국”이라며 “한국이 동아시아와 인도·태평양 지역에서 협력을 강화하는 것은 한국의 국익은 물론 중국의 미래 행보를 우려하는 다른 국가들의 이익에도 부합한다”고 말했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
