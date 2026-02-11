울산 율동 수소발전소, 세계가 찾는 ‘K-수소’ 성지로 부상
지난해 국내외 28개 기관·기업체 300여명 방문
울산 북구 율동에 위치한 ‘수소연료전지 열병합발전소’가 탄소중립 시대를 선도하는 세계적인 실증 모델로 주목받고 있다.
울산시는 지난 2024년 6월부터 상용 운전에 들어간 북구 율동 수소연료전지 열병합발전소에 방문한 기관 및 기업체가 총 28개소, 방문객은 300여 명에 달한다고 11일 밝혔다.
지난해 2월 주한 태국대사관 방문을 시작으로 아시아 태평양 경제협력체(APEC) 에너지경제 방문단, 중국 우시 시산구 공무원단 등 해외 주요 관계자들이 잇따라 현장을 찾았다.
율동 수소연료전지 열병합발전소는 수소로 전력을 생산하고, 이 과정에서 발생하는 열을 난방에 활용하는 탄소제로 친환경 주거 모델을 구현한 ‘울산 수소시범도시’ 핵심 시설이다.
도시가스처럼 파이프라인을 통해 공급된 수소를 활용해 소규모 연료전지 발전을 가동하며 전력과 난방을 동시에 공급한다.
이 발전소는 기존 산업단지 중심으로 구축된 188㎞의 수소 배관망을 태화강역을 거쳐 도심으로 10.5㎞ 연장해 조성됐다.
440㎾급 인산염연료전지(PAFC) 3기, 총 1.32㎿ 규모로 운영 중이다.
한국전력거래소에 전력을 판매하고 있으며, 지난해 8월 공공기관 최초로 일반수소 발전 경쟁입찰에서 낙찰되기도 했다.
울산시는 이를 통해 보다 안정적인 조건으로 전력을 판매할 수 있게 되면서 연간 약 11억원의 추가 수익이 발생할 것으로 보고 있다.
전력 생산 과정에서 발생하는 75℃ 온수는 인근 율동 위드유아파트에 세대별 난방과 온수로 공급하고 있다.
이 아파트는 온실가스 배출이 없는 ‘세계 최초 탄소중립형 수소아파트’로, 가구당 난방비가 기존 연료 대비 약 30% 절감돼 입주민 만족도가 높은 것으로 알려졌다.
울산시 관계자는 “율동 발전소의 성공 사례를 발판 삼아 일자리 창출과 에너지 비용 절감을 동시에 실현하고, 2050 탄소중립 도시를 향한 세계적 수소 산업 거점으로 자리매김하겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
