울산 율동 수소발전소, 세계가 찾는 ‘K-수소’ 성지로 부상

지난해 국내외 28개 기관·기업체 300여명 방문

지난해 2월 주한 태국대사관 방문을 시작으로 아시아 태평양 경제협력체(APEC) 에너지경제 방문단, 중국 우시 시산구 공무원단 등 해외 주요 관계자들이 잇따라 현장을 찾았다.