남양주시, 양정초 통학로 전선 지중화 확정

2027년 말 완공 목표

지중화 사업은 학교 주변과 보행량이 많은 구간을 중심으로 추진되는 안전 인프라 사업으로, 어린이와 시민의 보행 안전 확보에 기여해 왔다. 양정초 통학로 역시 기존 가공선로로 인해 보행 불편과 안전 우려가 제기돼 왔던 구간이다.

주광덕 남양주시장은 “이번 양정초 지중화 사업 선정은 어린이 통학 안전을 최우선으로 고려한 결과”라며 “재정 부담이 커진 상황에서도 학교 주변과 생활권 중심으로 지중화 사업을 꾸준히 확대해 안전한 도시환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.