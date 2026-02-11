남양주시, 양정초 통학로 전선 지중화 확정
2027년 말 완공 목표
경기 남양주시가 양정초등학교 통학로 일대 가공배전선로 지중화 사업을 확정하며 어린이 보행 안전 강화에 나선다.
남양주시는 양정초등학교 주변 통학로를 대상으로 한 가공배전선로 지중화 사업이 ‘2026년 가공배전선로 지중화 사업’ 대상지로 최종 선정됐다고 11일 밝혔다.
이번 사업은 전신주와 공중 전선을 지하로 이전해 통학로 안전성을 높이고 도시 경관을 개선하기 위해 진행된다.
지중화 사업은 학교 주변과 보행량이 많은 구간을 중심으로 추진되는 안전 인프라 사업으로, 어린이와 시민의 보행 안전 확보에 기여해 왔다. 양정초 통학로 역시 기존 가공선로로 인해 보행 불편과 안전 우려가 제기돼 왔던 구간이다.
시는 한국전력공사와 협력해 이달 중 협약 체결과 실시설계 등 행정절차에 착수할 계획이다. 공사는 오는 10월 시작해 2027년 12월 완료를 목표로 추진된다.
이번 사업은 정부 지원으로 진행되던 그린뉴딜 지중화 사업이 2025년 종료됨에 따라, 총사업비 약 18억원을 남양주시가 50%, 한국전력공사와 통신사가 50%씩 분담해 추진한다.
남양주시는 그동안 평내초, 어람초, 장승초, 예봉초, 심석중·고 및 가곡초, 퇴계원초 일원 등에서 가공배전선로 지중화 사업을 진행해 왔으며, 현재 추진 중인 사업도 차질 없이 이어갈 방침이다. 앞으로도 안전 취약 지역을 지속적으로 발굴해 지중화 사업을 확대한다는 계획이다.
주광덕 남양주시장은 “이번 양정초 지중화 사업 선정은 어린이 통학 안전을 최우선으로 고려한 결과”라며 “재정 부담이 커진 상황에서도 학교 주변과 생활권 중심으로 지중화 사업을 꾸준히 확대해 안전한 도시환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
