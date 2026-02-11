시사 전체기사

[속보] 19일 '내란 우두머리' 尹 1심 선고 중계 허가

입력:2026-02-11 10:04
수정:2026-02-11 10:39
윤석열 전 대통령에게 사형이 구형된 지난달 14일 서울 용산구 서울역에서 관련 방송이 송출되고 있다. 윤웅 기자

12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령에 대한 1심 선고가 생중계된다. 방송사들은 법원 자체 장비로 촬영된 영상을 실시간으로 송출하게 된다.

서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연)는 오는 19일 오후 3시 열리는 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관, 조지호 전 경찰청장 등에 대한 1심 선고 중계방송 신청을 허가했다고 11일 밝혔다.

앞서 법원은 내란 중요임무 종사 혐의 한덕수 전 국무총리의 1심 선고, 윤 전 대통령의 체포 방해 혐의 1심 선고, 김건희 여사의 자본시장법 위반 등 혐의 1심 선고 등에서 모두 생중계를 허가한 바 있다.

오는 12일 이상민 전 행정안전부 장관에 대한 내란 중요임무 종사 혐의 1심 선고도 생중계된다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

