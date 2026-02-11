‘계주 탈락’ 쇼트트랙 코치가 100달러 들고 뛴 이유

이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 10일(현지시간) 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 혼성계주 준결승에서 김길리가 미국팀과 충돌해 넘어지자 경기가 끝난 뒤 김민정 코치과 심판진과 대화를 나누고 있다. 연합뉴스

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 혼성 계주에서 충돌 탈락해 결승 진출에 실패한 한국 대표팀 코치가 100달러를 손에 쥐고 심판진을 향해 달려간 장면이 이목을 끌고 있다.

쇼트트랙 국가대표 김길리가 10일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 혼성계주 준결승 경기에서 넘어진 뒤 일어서고 있다. 최현규 기자