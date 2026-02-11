‘계주 탈락’ 쇼트트랙 코치가 100달러 들고 뛴 이유
2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 혼성 계주에서 충돌 탈락해 결승 진출에 실패한 한국 대표팀 코치가 100달러를 손에 쥐고 심판진을 향해 달려간 장면이 이목을 끌고 있다. 국제빙상연맹(ISU)은 100스위스프랑 혹은 이에 해당하는 다른 화폐(달러 유로)와 서면 항의서를 심판에게 제출한 후에만 경기 판정에 항의하도록 규정하고 있다.
이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 10일(현지시간) 열린 쇼트트랙 혼성 2000m 계주 준결승 2조 경기에 나선 한국 대표팀(최민정·김길리·임종언·황대헌)은 3위로 결승선을 통과했다. 상위 2개 팀까지 결승 진출권을 얻기 때문에 한국은 결승 진출에 실패했다.
미국팀과의 충돌이 결정적 원인이 됐다. 3위를 달리던 한국은 레이스 중반 미국과 캐나다를 빠르게 쫓았지만 1위로 달리던 미국의 커린 스토더드가 균형을 잃고 미끄러지면서 추격하던 김길리와 정면으로 충돌했다. 김길리는 스토더드와 엉키며 펜스에 크게 부딪혔고 손을 뻗어 최민정과 터치했지만 벌어진 간격을 좁히진 못했다.
코치진은 준결승이 끝난 뒤 곧장 심판진에게 달려가 미국의 페널티에 따른 어드밴스 적용을 주장했다. 이때 김민정 대표팀 코치 손에는 100달러 지폐가 들려 있었다.
이는 ISU 항의 규정에 따른 것이다. ISU는 경기 판정에 대해 항의를 제기하려면 정해진 시간 내에 100스위스프랑 혹은 이에 해당하는 다른 화폐(달러 유로)와 서면 항의서를 심판에게 제출하도록 하고 있다.
일종의 보증금 형식으로, 무분별한 항의를 막기 위해 만들어진 규정이다. 카드나 계좌 이체가 아닌 오로지 현금으로만 지불할 수 있다. 항의가 수락되면 100달러를 돌려받지만, 그게 아니라면 돌려받지 못한다.
김 코치가 100달러를 들고 억울함을 호소했으나 심판진은 항의를 받아들이지 않았다. 김 코치는 “심판진은 기존 판정이 맞다며 항의 사유서도, 항의금도 받지 않았다”고 설명했다. ISU 규정상 어드밴스를 받으려면 충돌 당시 (결승 진출권인) 1, 2위로 달리고 있어야 하는데 당시 김길리의 순위는 4명 중 3위였기 때문이다.
김 코치는 “억울한 것보단 운이 없었다”며 “이런 상황은 심판 재량이라 오심이라고 보긴 애매하다”고 아쉬워했다
