카카오게임즈 다섯 분기 연속 적자… “주요 신작 연기”
카카오게임즈가 지난해 영업손실 396억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 2024년 4분기부터 다섯 분기 연속 적자를 기록하며 2016년 현재 사명으로 출범한 후 첫 연간 적자를 봤다.
매출은 4650억원이다. 지난해 같은 기간과 비교해 25.9% 하락했다.
에프앤가이드 전망치인 매출 4790억원엔 다소 못 미쳤고 적자 예상치(433억원)보단 좋게 나왔다.
4분기 기준으로는 매출 989억원으로 전년 같은 기간보다 약 26% 하락했다. 영업손실은 131억원으로 나타났다. 이 역시 전망치(매출 1053억원, 당기순손실 147억원) 대체로 부합했다.
카카오게임즈는 “지난해 신작 출시 공백과 글로벌 투자 확대 영향이 실적에 반영됐다”고 설명했다.
한상우 카카오게임즈 대표는 이날 컨퍼런스 콜에서 올해 2분기 서비스 예정이었던 ‘오딘Q’를 비롯한 주요 게임의 출시일이 늦춰질 거라고 언급했다.
한 대표는 “일정이 조정된 데 따른 시장의 염려와 걱정을 인지하고 있다”면서 “운영 안정성과 밸런스 문제를 고려한 결과”라고 밝혔다.
카카오게임즈는 올해 재원 운용의 유연성을 기반으로 장르 및 PC온라인, 콘솔 등으로의 플랫폼 확장을 본격화한다고 전했다. 특히 하반기부터 글로벌 시장을 타깃으로 한 파이프라인을 가시화해 반등을 노린다.
