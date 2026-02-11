카카오게임즈 다섯 분기 연속 적자… “주요 신작 연기”

기대 신작 ‘오딘Q’ 퍼블리싱 계약 체결 모습. 카카오게임즈 제공

4분기 기준으로는 매출 989억원으로 전년 같은 기간보다 약 26% 하락했다. 영업손실은 131억원으로 나타났다. 이 역시 전망치(매출 1053억원, 당기순손실 147억원) 대체로 부합했다.

신작 출시 공백과 글로벌 투자 확대 영향이 실적에 반영됐다”고 설명했다.

카카오게임즈는 올해 재원 운용의 유연성을 기반으로 장르 및 PC온라인, 콘솔 등으로의 플랫폼 확장을 본격화한다고 전했다. 특히 하반기부터 글로벌 시장을 타깃으로 한 파이프라인을 가시화해 반등을 노린다.