여수 금오도·낭도, ‘씨-너지 섬-기업 상생 관광 프로젝트’ 선정
전남 섬 방문의 해 연계 주민·관광기업 상생모델 구축
도슨트·유람선투어·액티비티 등 체험·참여형 상품 운영
전남도는 여수 금오도와 낭도가 문화체육관광부의 ‘2026 씨-너지 섬-기업 상생 관광 프로젝트’ 공모사업에 선정됐다고 밝혔다.
이번 사업은 전국 유인섬을 보유한 기초자치단체 중 4개 시군을 선정해 총 22억원 규모로 추진된다. 관광기업과 섬을 연계해 섬 고유의 관광콘텐츠 개발과 프로그램 운영을 지원한다. 섬 주민과 관광기업 간 협력 모델을 구축하고 지속가능한 섬 관광 생태계 조성을 통해 생활인구 증가와 지역경제 활성화를 목표로 한다.
여수 낭도에선 갱번미술길 도슨트 투어와 공룡발자국 화석산지 탐사 체험을 결합한 ‘보물지도형 미션투어’ 프로그램이 개발·운영된다. 관광객이 섬의 자연과 문화유산을 직접 찾아보고 체험할 수 있도록 구성해 가족 단위 방문객을 겨냥한 대표 체험형 교육 관광 콘텐츠로 정착시킨다는 계획이다. 미션지도와 워크북, 인증 프로그램을 도입해 체험의 완성도를 높일 방침이다.
이와 함께 인근 사도·추도와 연계한 유람선 투어, 마을 돌담길 투어, 섬 액티비티 등 참여형 프로그램도 함께 운영해 섬 간 관광 동선을 확장할 계획이다. ‘낭도 카니발’과 낭도 야영장 연계 야간 체류형 프로그램도 운영해 머무는 관광으로의 전환을 유도한다.
금오도에선 비렁길 트레킹, 장지마을 홈스테이·홈다이닝, 낚시 등 섬 자원을 활용한 마을 체류·교류형 여행이 본격화된다. 특히 장지공유센터를 거점으로 워케이션 프로그램을 운영해 비수기와 평일 수요를 창출할 운영모델을 구축할 계획이다. 해녀문화, 해변경관, 마을 생활문화 등 금오도의 일상 자원을 짧고 밀도 높은 체험으로 패키지화해 관광객의 재방문과 장기체류로 이어지는 구조를 만들겠다는 구상이다.
오미경 전남도 관광과장은 11일 “2026 전남 섬 방문의 해를 계기로 섬이 지닌 고유의 자연·문화·생활자원을 체계적으로 발굴하고 고도화해 관광기업과 주민이 함께 성장하는 상생 모델로 발전시키겠다”며 “전남 섬이 단순히 둘러보고 떠나는 공간이 아니라 머물고 싶고 살고 싶은 공간으로 인식되도록 지속가능한 섬 관광 기반을 차근차근 다지겠다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
