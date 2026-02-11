[속보] 조국 “연대·통합 추진 준비위 구성 與 제안에 동의”
조국 조국혁신당 대표가 더불어민주당의 연대 및 통합을 위한 추진준비위원회 구성 제안을 수용했다.
조 대표는 11일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “어제 밤 정청래 (더불어민주당) 대표로부터 연대와 통합에 대한 민주당의 최종 입장을 전달 받았다”며 “더불어민주당이 제안한 연대 및 통합을 위한 추진위원회 구성에 동의한다”고 밝혔다.
전날 정 대표는 6·3 지방선거 전 조국혁신당과의 합당 논의 중단을 선언하면서 ‘연대와 통합을 위한 추진 준비위원회’ 구성을 제안했다. 선거연대 방식으로 지방선거를 치른 다음 당내 의견 수렴 절차를 밟아 합당 절차를 다시 추진해보자는 취지인데, 이에 조 대표도 화답한 것이다.
조 대표는 “향후 양당의 연대와 통합을 위한 준비는 내란 세력의 완전한 심판, 지방정치 혁신 등 정치개혁, 국민주권 정부의 성공이라는 확고한 목표를 달성하는 방향으로 이뤄져야 한다”며 “단지 숫자의 결합과 확대가 아니라 비전과 가치의 결합과 확대가 돼야 한다”고 밝혔다.
다만 조 대표는 “양당 간 회동이 이뤄지면 민주당이 제안한 연대가 지방선거 연대인지, 아니면 추상적 구호로서의 연대인지 확인해야 한다”며 “지방선거 연대가 맞다면 추진 준비위원회에서 지방선거 연대의 원칙과 방법을 정할 것”이라고 덧붙였다.
그러면서 “지방선거 후에는 통합의 의미가 무엇인지 확인하고 그 내용과 방식에 대한 논의를 책임감 있게 이어가야 할 것”이라고 말했다.
마지막으로 조 대표는 “정 대표가 조국혁신당 당원에게 표명한 사과를 받아들인다”며 “조국당 당원은 당을 향한 비방과 모욕에 큰 상처를 입었다. 향후 다시는 이런 일이 없어야 한다”고 말했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사