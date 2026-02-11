[속보] 군산서 통근버스·화물차 추돌…11명 중경상·버스기사 심정지
전북 군산의 한 도로에서 통근버스가 앞서가던 25t 화물차를 들이받아 50대 버스기사가 심정지 상태에 빠지는 등 11명이 중경상을 입었다.
11일 전북소방본부 등에 따르면 이날 오전 6시40분쯤 군산시 소룡동 여객터미널 삼거리 인근 도로에서 승객을 태운 통근버스가 25t 화물차 후미를 추돌했다.
이 사고로 버스 운전자와 승객 등 11명이 부상을 입었다. 이 가운데 통근버스 운전자 A씨(50대)는 차량에 끼인 채 심정지 상태로 구조돼 심폐소생술(CPR)을 받은 뒤 병원으로 옮겨졌다. 현재 왼쪽 다리 절단 수술을 받고 치료 중인 것으로 전해졌다.
또 다른 버스 탑승자 2명도 중상을 입어 병원에서 치료를 받고 있으며, 나머지 8명은 경상을 입어 인근 병원으로 분산 이송됐다. 트럭 운전자는 크게 다치지 않은 것으로 파악됐다.
사고 당시 소방과 경찰 인력 40여 명과 장비 18대가 투입돼 구조 및 환자 분류 작업이 이뤄졌다.
경찰과 소방당국은 운전자 진술과 블랙박스 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
