임태희 “행정통합 역차별, 제도 보완해야”
임태희 경기도교육감이 “행정통합 추진이 역차별을 초래하지 않도록 국가 차원의 제도적 보완책이 마련돼야 한다”고 촉구하고 나섰다.
임 교육감은 10일 긴급 기자간담회를 통해 “행정통합 지역과 비통합 지역 간 상생협력과 역차별 방지 명문화, 수도권 과밀로 인한 교육 여건 악화를 해소하기 위한 가칭 ‘인구과밀지역 교육환경 개선 특례법’ 및 ‘수도권 교육특별법’ 제정이 함께 검토돼야 한다”면서 이같이 밝혔다.
최근 광주·전남, 대전·충남, 대구·경북 등에서 행정통합 추진과 관련해 교육재정 분야에서는 국세와 지방세 비율 조정 논의, 지방교육재정교부금과 지방교부세 통합 검토, 행정통합 지역에 대한 대규모 재정 인센티브 및 통합특별교육교부금 신설 논의 등이 진행되고 있는 데 따른 우려를 제기하고 나온 모양새다.
그는 “최근 행정통합 특별법 공청회 이후 논의의 핵심은 국세와 지방세 비율을 75대25에서 65대35로 조정하는 것”이라며 “지방자치 확대라는 취지에는 공감하지만 국세와 연동된 지방교육재정 역시 함께 줄어드는 구조”라고 설명했다.
이어 “국세의 약 27.79%가 교육재정과 연계돼 있는데, 이 가운데 약 8조원이 지방재정으로 이동하게 된다”며 “경기도는 이로 인해 지방교육재정교부금이 약 2조원 감소할 것”이라고 우려했다.
지방교육재정교부금은 중앙정부가 각 시도교육청에 지원하는 금액으로 내국세의 20.79%와 국세 교육세 중 일부를 재원으로 한다.
그러면서 임 교육감은 비통합 지역에 대한 교육의 질 보장을 위해 학생 수를 기준으로 한 실질적인 교육 수요가 반영된 재정 분배 기준 마련, 지방교육재정교부금 교부율 상향 조정, 통합특별교육교부금에 상응하는 새로운 형태의 교부금 신설 등을 제안했다.
그는 “이미 세수 부진으로 신규 교육사업을 거의 편성하지 못한 상황”이라며 “이 같은 재정 감소가 현실화되면 교육재정 운용의 어려움은 더욱 커질 수밖에 없다”고 했다.
특히 임 교육감은 교육재정 배분 방식과 관련 “경기도는 전국 학생 수의 약 29%를 차지하지만, 교육재정 비중은 24% 수준에 머물러 있다”며 “교원 수, 학급 수, 재정 배분 모두 학생 수를 기준으로 재편돼야 한다”고 전면적인 전환을 요구했다. 이어 “행정통합 특별법이 확정될 경우 교육재정 감소는 단기간에 현실화될 가능성이 높다”고 덧붙였다.
