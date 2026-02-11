의회 나와 말 바꾼 러트닉 “2012년 엡스타인 섬 방문했지만 잘못한 건 없어”

러트닉 “2012년 아내, 자녀들과 함께 방문…섬에서 점심 먹어”

2005년 이후 엡스타인과 인연 끊었다는 주장과 충돌

백악관 “트럼프 대통령은 러트닉 전적으로 지지”

하워드 러트닉 미국 상무장관이 10일(현지시간) 미국 상원 청문회에서 증언하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책 핵심 인사인 하워드 러트닉 상무장관이 10일(현지시간) 의회 청문회에서 2012년 성범죄자 제프리 엡스타인의 개인 소유 섬에 가족과 함께 방문한 적이 있다고 밝혔다. 2005년 이후 엡스타인과 절연했다던 그동안의 주장과는 배치되는 발언이지만 러트닉은 이날도 결백을 주장했다.



러트닉 장관은 이날 미 연방 상원 세출위원회 상무·법사·과학 소위원회의 청문회에 출석해 엡스타인 섬에 가족 휴가를 간 적이 있다고 밝히며 “아내와 네 자녀, 보모와 동행했다. 다른 부부도 자녀들과 함께 있었다. 우리는 섬에서 점심을 먹었다”고 말했다. 그러면서 “나는 그와 어떤 관계도 없었다. 그 사람과는 거의 아무런 관련도 없었다”고 주장했다. 가족과 동반한 휴가였기 때문에 성범죄와는 연관이 없다는 취지의 주장을 한 것이다.



최근 법무부 공개 기록에 따르면 러트닉은 2012년 12월 엡스타인의 사유지인 리틀 세인트 제임스 섬을 방문했다. 관련 이메일에서 러트닉은 “안녕 제프, 우리는 토요일 오후쯤 (사유 섬 인근) 세인트 토마스에 착륙할 예정”이라며 “너는 어디에 있나? 일요일 저녁 식사는 괜찮을까?”라고 묻는 대목이 나온다. 후속 이메일에서 두 사람은 엡스타인의 섬에서 점심 약속을 확정한다. 또 2011년에도 엡스타인과 이메일을 주고받으면서 통화 일정과 술자리 약속을 잡은 사실도 드러났다. 엡스타인은 이미 2008년 미성년자 대상 성매매 등으로 플로리다주 법원에서 유죄를 인정하고 13개월가량 복역한 바 있다.



러트닉은 법무부가 최근 공개한 엡스타인 관련 문서에서 자신의 이름을 검색했고, 약 10통의 이메일이 발견됐다고 설명했다. 그는 “나는 그 문서들을 전혀 두려움 없이 살펴봤다. 나와 내 아내는 내가 어떤 측면에서도 절대 잘못한 것이 없다는 것을 알고 있기 때문”이라고 주장했다. 그는 엡스타인과 2005년과 2011년, 2012년 세 차례 만났다고 설명했다.



러트닉이 엡스타인의 섬에 방문한 적이 있다는 사실이 곧바로 성범죄와 관련된 것은 아니다. 다만 최근 드러난 문서들은 러트닉이 기존 주장보다 훨씬 더 엡스타인과 인연이 있었다는 점을 보여준다.



러트닉은 지난해 팟캐스트 인터뷰에서는 2005년 엡스타인의 집을 방문한 뒤 “그 역겨운 사람과 절대 같은 방에 있지 않기로 결심했다”며 그와의 인연을 끊었다고 주장했다.



백악관은 러트닉을 지지한다는 입장을 밝혔다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 “러트닉 장관은 트럼프 대통령 팀의 매우 중요한 멤버로 남아 있다. 그리고 대통령은 그를 전적으로 지지한다”고 말했다.



하지만 공화당에서는 비판이 끊이지 않고 있다. 로저 위커 상원의원은 기자들에게 “개인 섬을 방문했다는 것은 상식적으로 의문을 낳는다”고 했다. 톰 틸리스 상원의원도 “우려스러운 사안”이라며 “러트닉 장관은 둘 간의 ‘흥미로운 관계’를 포함해 정확히 무슨 일이 있었는지 스스로 투명하게 밝혀야 한다”고 촉구했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



