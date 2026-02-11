‘가자! 차준환’ 올림픽 피겨 메달로
피겨 단체전에서의 점프 실수가 약이 되었을까? 차준환은 피겨스케이팅 남자 싱글에서 완성도 높은 연기를 보여주며 쇼트프로그램 올 시즌 베스트 기록을 갈아치웠다.
10일(현지시간) 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 피겨 남자 싱글 쇼트프로그램에서 총점 92.72를 받아 6위를 기록한 차준환은 오는 14일(한국시간) 프리스케이팅에서 메달을 겨눈다. 1위는 108.16을 받은 미국의 일리야 말리닌이다.
차준환은 지난 8일 같은 장소에서 열린 피겨스케이팅 팀 이벤트 남자 싱글 쇼트프로그램에서 세번째 점프에서 트리플 악셀을 뛰지 못해 점수에서 큰 손해를 봤다. 하지만 이날 경기는 깔끔하게 마무리 지었다.
한편 같은 경기에 출전한 김현겸은 점프 실수와 컨디션 난조로 69.30을 받으며 상위 24위까지 출전이 가능한 프리스케이팅 라운드 진출에는 실패했다.
최현규 기자 frosted@kmib.co.kr
