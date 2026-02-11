김동연, ‘최은순 방지법’ 강력 추진 배경은

는 지난 2013년 성남시 중원구 도촌동 땅 매입 과정에서 명의신탁 계약을 통해 차명으로 사들이며 법을 위반한 사실이 드러나 과징금이 부과됐다. 하지만 경기도가 최후 통첩한 납부 시한인 지난해 12월 15일까지 체납액 25억원을 납부하지 않아 현재 최씨 소유 부동산 가운데 하나인 서울시 강동구 암사동 502-22 건물과 토지에 대한 공매가 진행 중이다.

김동연 경기도지사가 10일 경기도가 가칭 '최은순 방지법'을 추진하는 배경과 관련 "최은순 방지법은 거액의 세외수입을 체납하고도 태연하게 살아가는 제2, 제3의 최은순을 이 땅에서 근절하기 위한 경기도의 강력한 의지"라고 강조하고 나섰다.이날 경기도는 최은순씨처럼 과징금과 부담금 등 '세외수입'을 고의로 체납하는 사례를 막기 위해 세외수입 고액체납자에 대한 출국금지·가산금 부과·금융정보 조회가 가능하도록 하는 지방행정제재부과금법·금융실명법 등 2개 법률 개정을 추진하겠다는 것이다.경기도는 이미 관련 법률 개정안을 마련해 정부에 건의했다.세외수입은 법 위반에 따른 과징금이나 개발로 발생하는 부담금처럼 공공 목적을 위해 부과되는 조세외 수입을 말한다.도에 따르면 김건희씨 모친 최은순씨이처럼 부동산실명법 위반 과징금이나 개발 관련 부담금 등을 체납하는 사례가 늘어나는 가운데 일부 체납자들은 예금을 숨기거나 해외로 송금하고 출국을 반복함으로써 징수를 피하는 사례도 이어지고 있다는 게 경기도의 설명이다.출국금지의 경우 현행 법령은 국세와 지방세는 일정 금액 이상을 체납하면 출국금지 조치가 가능하지만, 세외수입 체납자는 아무런 제재 없이 해외 출국이 가능하다.이에 경기도는 공정한 조세제도 확립을 위해서라도 세외수입 체납자도 일정 금액 이상 체납시 출국을 금지할 수 있는 규정이 신설돼야 한다는 입장이다.또 가산금은 정해진 기한까지 돈을 내지 않았을 때 추가로 붙는 금액으로 국세와 지방세에는 가산금 규정이 있지만 세외수입은 개별 법령에 따라 가산금 규정 유무가 다르다. 특히 과징금이나 이행강제금처럼 법 위반에 대한 제재 성격이 강한 세외수입도 가산금이 없어, 고의로 납부를 미루는 사례가 많다.이에 따라 도는 세외수입의 성격에 따라 가산금을 두 가지로 나눠 부동산실명법위반·건축법 위반처럼 법을 위반한 행위에 대한 제재 성격이 강한 과징금과 이행강제금에는 보다 높은 가산금을 적용하도록 했다. 아울러 개발부담금·광역교통시설부담금처럼 사업 시작 당시 납부가 정해져 있지만 이를 체납하는 납부 지연 성격의 부담금은 지방세 수준의 가산금을 적용하도록 제안했다.이와 함께 최은순 방지법에는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률' 개정을 통한 금융정보 조회 확대가 담겼다.현재는 국세나 지방세를 체납한 경우 예금이나 외화송금 내역 같은 금융정보를 조회할 수 있지만 세외수입을 체납한 경우에는 금융자산을 추적할 법적 근거가 없다.이에 도는 금융실명법을 개정해 세외수입 체납자도 국세·지방세 체납자와 마찬가지로 금융정보를 확인할 수 있도록 해야 한다고 했다.경기도는 지난해 12월 29일 이른바 '고액체납자 징수 및 탈루세원 제로화 100일 작전'을 추진해 1400억원의 세금 추징에 성공했다고 밝히기도 했다.이는 당해 9월 "고액·고의·상습 체납자의 은닉재산은 끝까지 추적해 반드시 징수하라"는 김동연 지사의 지시에 따른 것이다.경기도는 지난해 '정부혁신 왕중왕전'에서 대통령상(가상자산 정밀 추적과 체납처분 전자관리 시스템을 결합한 체납징수 혁신 성과)과 행정안전부 주관 '제18회 대한민국 지방재정대상'에서 대통령상(무기명예금증권 등 은닉성 채권 추적 징수) 및 시상금(재정 인센티브) 10억원을 수상한 바 있다.특히 2024년에 이어 2년 연속 지방재정대상 최고상인 대통령상을 수상한 것은 전국 지방자치단체 중 경기도가 유일하다.강희청 기자