점프 실수 잊고 ‘클린’…男싱글 차준환, 쇼트 시즌 최고점
피겨스케이팅 남자싱글의 차준환(서울시청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트프로그램에서 클린 연기로 시즌 최고점을 받았다.
차준환은 10일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 피겨 남자싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 50.08점에 예술점수(PCS) 42.64점을 더해 총점 92.72점을 기록했다. 이로써 차준환은 종전 쇼트 시즌 최고점인 91.60점을 넘어서며 출전 선수 29명 중 상위 24명에게 주어지는 프리스케이팅 진출권을 손에 넣었다. 차준환은 오는 13일 프리 경기에서 생애 첫 올림픽 메달 획득에 도전한다.
차준환은 쇼트 곡 ‘레인 인 유어 블랙 아이즈’에 맞춰 첫 점프 과제인 쿼드러플 살코를 깔끔하게 성공했다. 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션 점프를 무난히 해낸 그는 플라잉 카멜 스핀을 레벨4로 처리했다. 이어 트리플 악셀과 체인지 풋 싯 스핀(레벨4), 스텝 시퀀스(레벨3), 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4) 등 후반부 연기를 큰 실수 없이 매듭지었다.
차준환은 경기 후 공동취재구역에서 취재진을 만나 “최선을 다해 모든 걸 다 쏟아낸 경기였다”며 만족감을 드러냈다. 그는 “지난 단체전에서는 컨디션이 떨어져 점프 실수가 나왔는데 잘 회복을 해서 몸 상태를 끌어올렸다”며 “남은 이틀 동안 또 컨디션을 조절하고 부족한 부분을 보완해 오늘처럼 멋진 연기를 보여드리겠다”고 힘줘 말했다.
차준환은 2018년 평창 대회 15위, 2022년 베이징 대회 5위에 오르며 연거푸 한국 남자싱글 올림픽 최고 성적을 갈아치웠다. 세 번째로 출전한 이번 올림픽에서 한국 남자싱글 최초의 메달을 노린다.
같은 경기에 출전한 김현겸(고려대)은 TES 37.92점, PCS 32.39점에 감점 1점을 받아 합계 69.30점을 받았다. 트리플 악셀 점프 과정에서 한 차례 넘어지면서 감점을 받은 게 아쉬움으로 남았다.
밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
