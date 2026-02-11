국힘 서울시당, 윤어게인 유튜버 고성국에 ‘탈당 권유’

강성보수 유튜버 고성국씨. 유튜브 '고성국TV' 캡처

5일 입당한 지 불과 1개월여 만에 반복적이고 자극적인 언행으로 당의 기본 이념인 자유민주주의와 법치주의를 부정하고, 5·18 민주화운동의 정신을 훼손했으며, 당내 화합을 저해했다”고 질타했다.