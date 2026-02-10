변수에 혼성 계주 메달 불발됐지만… 최민정 “본 게임 이제 시작”
혼성 계주 메달이 불발된 한국 쇼트트랙 대표팀이 남은 개인전과 남녀 계주에서의 선전을 다짐했다. 대표팀 주장 최민정(성남시청)은 “이제 첫 경기가 끝나고 본격적인 게임이 시작된다. 앞으로 더 좋은 모습을 보여드리겠다”고 말했다.
한국 대표팀은 10일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 혼성 2000m 계주에서 최종 6위로 메달 획득에 실패했다. 혼성 계주는 이번 대회 쇼트트랙 첫 메달 경기가 열리는 종목이었다. 그러나 한국은 준결승 레이스 도중 추월하던 김길리(성남시청)가 앞서 넘어진 미국 선수와 부딪치는 돌발 변수를 만나 순위를 바꾸지 못했다.
공동취재구역에서 만난 최민정은 “첫 종목에서 좋은 흐름을 가져오는 게 목표였는데 좀 아쉽다. 쇼트트랙이 변수가 많다고 하는 이유였던 것 같다”며 “종목 특성상 어쩔 수 없이 일어날 수밖에 없었던 상황이었다. 오늘은 운이 안 좋았지만 다른 날은 또 좋을 때가 있을 것 같다”고 말했다.
개인전은 전원 예선 관문을 넘었다. 최민정과 김길리, 이소연(스포츠토토)은 이날 여자 500m, 임종언(고양시청)과 황대헌(강원도청), 신동민(화성시청)은 남자 1000m 준준결승에 올랐다. 이들은 오는 12일 같은 장소에서 메달 획득에 도전한다.
황대헌은 “개인전 예선은 잘 마무리한 것 같다. 시간이 많이 남은 만큼 몸 관리를 잘해서 더 좋은 모습을 보여드리겠다”고 말했다. 이번 대회를 앞두고 무릎 부상으로 고생이 많았던 그는 “대한체육회 메디컬 팀에서 많이 도와주셔서 이전보다는 상태가 많이 호전됐다. 계속 컨디션 관리를 잘하겠다”고 전했다.
세 번째 올림픽을 맞은 최민정, 황대헌과는 달리 신동민은 올림픽 데뷔전을 치렀다. 신동민은 “올림픽 첫 종목인데다 응원과 함성 소리가 엄청나서 긴장을 많이 했는데, 예선을 마치니 많이 풀렸다”며 “이 경기장에서 잘 해보고 싶다는 설렘이 컸다. 남은 경기는 조금 더 차분하게 풀어나가겠다”고 말했다.
