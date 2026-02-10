시사 전체기사

변수에 혼성 계주 메달 불발됐지만… 최민정 “본 게임 이제 시작”

입력:2026-02-10 23:02
최민정이 10일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 500m 예선에서 스타트를 하고 있다. 밀라노=최현규 기자

혼성 계주 메달이 불발된 한국 쇼트트랙 대표팀이 남은 개인전과 남녀 계주에서의 선전을 다짐했다. 대표팀 주장 최민정(성남시청)은 “이제 첫 경기가 끝나고 본격적인 게임이 시작된다. 앞으로 더 좋은 모습을 보여드리겠다”고 말했다.

한국 대표팀은 10일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 혼성 2000m 계주에서 최종 6위로 메달 획득에 실패했다. 혼성 계주는 이번 대회 쇼트트랙 첫 메달 경기가 열리는 종목이었다. 그러나 한국은 준결승 레이스 도중 추월하던 김길리(성남시청)가 앞서 넘어진 미국 선수와 부딪치는 돌발 변수를 만나 순위를 바꾸지 못했다.

최민정(왼쪽)이 10일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 혼성 계주 준결승에서 넘어진 김길리와 터치하고 있다. 밀라노=최현규 기자

공동취재구역에서 만난 최민정은 “첫 종목에서 좋은 흐름을 가져오는 게 목표였는데 좀 아쉽다. 쇼트트랙이 변수가 많다고 하는 이유였던 것 같다”며 “종목 특성상 어쩔 수 없이 일어날 수밖에 없었던 상황이었다. 오늘은 운이 안 좋았지만 다른 날은 또 좋을 때가 있을 것 같다”고 말했다.

개인전은 전원 예선 관문을 넘었다. 최민정과 김길리, 이소연(스포츠토토)은 이날 여자 500m, 임종언(고양시청)과 황대헌(강원도청), 신동민(화성시청)은 남자 1000m 준준결승에 올랐다. 이들은 오는 12일 같은 장소에서 메달 획득에 도전한다.

황대헌이 10일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 예선에서 역주하고 있다. 밀라노=최현규 기자

황대헌은 “개인전 예선은 잘 마무리한 것 같다. 시간이 많이 남은 만큼 몸 관리를 잘해서 더 좋은 모습을 보여드리겠다”고 말했다. 이번 대회를 앞두고 무릎 부상으로 고생이 많았던 그는 “대한체육회 메디컬 팀에서 많이 도와주셔서 이전보다는 상태가 많이 호전됐다. 계속 컨디션 관리를 잘하겠다”고 전했다.

세 번째 올림픽을 맞은 최민정, 황대헌과는 달리 신동민은 올림픽 데뷔전을 치렀다. 신동민은 “올림픽 첫 종목인데다 응원과 함성 소리가 엄청나서 긴장을 많이 했는데, 예선을 마치니 많이 풀렸다”며 “이 경기장에서 잘 해보고 싶다는 설렘이 컸다. 남은 경기는 조금 더 차분하게 풀어나가겠다”고 말했다.

밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr

