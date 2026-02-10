정동영, 무인기 北 침투 첫 사과… “북측에 깊은 유감”

김여정 요구에 한 달만에 사과

정동영 통일부 장관이 9일 정치·외교·통일·안보 분야 대정부질문이 열린 국회 본회의장에서 더불어민주당 박정 의원의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

정동영 통일부 장관이 민간 무인기의 북한 침투 사건과 관련해 북측에 유감을 표명했다. 정부 고위 당국자가 이번 사건에 관해 공개적으로 사과한 건 이번이 처음이다.



정 장관은 10일 오후 서울 명동성당에서 열린 ‘1500차 민족의 화해와 일치를 위한 미사’ 축사에서 “이번에 일어난 무모한 무인기 침투와 관련하여 북측에 대해 깊은 유감을 표하는바”라고 밝혔다. 앞서 김여정 북한 노동당 부부장은 지난달 13일 담화에서 남한발 무인기 침투에 관한 서울 당국의 사과를 요구했는데, 약 한 달만에 정부 고위 당국자의 유감 표명이 나온 것이다.



정 장관은 군·경 합동조사 태스크포스(TF)가 이날 무인기 비행 관련 현역 군인 및 국가정보원 직원 강제수사 착수를 언급했는데, 무인기 사건이 민간의 소행이란 점이 어느 정도 드러났다는 판단에 따라 유감을 표명한 것으로 해석된다.



일각에선 군·경 합동조사 TF의 중간 수사 결과도 나오지 않은 상황에서 다소 이른 유감 표명이란 지적도 나온다. 또 김 부부장의 요구에 통일부가 수동적으로 임했다는 비판도 제기된다



다만 이번 발언은 공식 입장문이나 성명 발표 형식이 아닌 외부 행사 축사에 담는 형식으로 나왔다. 정부 입장을 공식적으로 전한다는 의미보단 평화와 관련한 행사에서 유화 메시지를 전달하겠다는 의도에 방점을 둔 것으로 알려졌다.



박준상 기자 junwith@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정동영 통일부 장관이 민간 무인기의 북한 침투 사건과 관련해 북측에 유감을 표명했다. 정부 고위 당국자가 이번 사건에 관해 공개적으로 사과한 건 이번이 처음이다.정 장관은 10일 오후 서울 명동성당에서 열린 ‘1500차 민족의 화해와 일치를 위한 미사’ 축사에서 “이번에 일어난 무모한 무인기 침투와 관련하여 북측에 대해 깊은 유감을 표하는바”라고 밝혔다. 앞서 김여정 북한 노동당 부부장은 지난달 13일 담화에서 남한발 무인기 침투에 관한 서울 당국의 사과를 요구했는데, 약 한 달만에 정부 고위 당국자의 유감 표명이 나온 것이다.정 장관은 군·경 합동조사 태스크포스(TF)가 이날 무인기 비행 관련 현역 군인 및 국가정보원 직원 강제수사 착수를 언급했는데, 무인기 사건이 민간의 소행이란 점이 어느 정도 드러났다는 판단에 따라 유감을 표명한 것으로 해석된다.일각에선 군·경 합동조사 TF의 중간 수사 결과도 나오지 않은 상황에서 다소 이른 유감 표명이란 지적도 나온다. 또 김 부부장의 요구에 통일부가 수동적으로 임했다는 비판도 제기된다다만 이번 발언은 공식 입장문이나 성명 발표 형식이 아닌 외부 행사 축사에 담는 형식으로 나왔다. 정부 입장을 공식적으로 전한다는 의미보단 평화와 관련한 행사에서 유화 메시지를 전달하겠다는 의도에 방점을 둔 것으로 알려졌다.박준상 기자 junwith@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지