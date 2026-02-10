최기상 “아이들은 가난에 책임 없다”
국회 대정부질문서 주거취약계층 대책마련 촉구
구윤철 경제부총리 “심각성 인지하고 있다”
최기상 더불어민주당 의원이 정부를 향해 “아이들이 가난에 책임이 있냐”며 주거취약계층에 대한 정부 차원의 전폭적 지원을 요구했다.
최 의원은 10일 국회 대정부질문에서 구윤철 경제부총리에게 “지하·옥탑·고시원에 거주하거나, 최저주거기준 미달 가구는 약 176만에 달하고 이 중 주거빈곤아동은 44만7000명에 이른다”며 “주거취약계층의 주거빈곤 문제를 더 이상 미뤄선 안된다”고 지적했다.
최 의원은 유엔 아동권리협약상 아동 주거 지원 규정이 있는데 반해 우리나라의 ‘장애인·고령자 등 주거약자 지원에 관한 법률’ ‘아동의 빈곤예방 및 지원 등에 관한 법률’ ‘아동복지법’ 어디에도 아동 주거권 규정이 없다는 점을 지적했다.
그러면서 “노무현정부 때도, 문재인 정부 때도 주거취약계층에 대한 문제가 해소되지 않은 건 결국 정부부처의 ‘이렇게까지 해줘야 합니까’식 태도 때문”이라고 짚었다.
이에 구 부총리는 “주거취약계층에 대해 심각성을 정확하기 인식하고 있다”며 “올 상반기 중에 (주거복지) 로드맵에 대해 준비해서 발표할 예정”이라고 밝혔다. 이어 “취약계층, 특히 어린 아이들에 대한 주거취약계층에 대해 확실하게 답을 낼 수 있도록 준비하겠다”고 답했다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사