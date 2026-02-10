K팝 팬들이 응원봉 내려놓고 국회로 간 이유 “죽은 지구엔 케이팝도 없다”
지난 6일 오전, K팝 팬들이 응원봉 대신 정책 제안서를 들고 국회를 찾았다. 팬 주도의 기후행동 플랫폼 ‘케이팝포플래닛(KPOP4PLANET)’은 이날 박수현 더불어민주당 의원(문화체육관광위원회)과 면담하며 정부 주도의 ‘탄소중립 공연·행사 가이드라인 제정 협의체 구성’을 공식 요청했다. 지난해 12월 국회 토론회를 통해 필요성을 공론화한 지 두 달 만에 정책 논의 단계로 이어진 것이다.
이들에게 기후위기는 더 이상 먼 미래의 경고가 아니라 K팝 산업의 지속 가능성을 흔드는 현실적인 위협이다. 9일 국민일보와 서면 인터뷰한 누룰 사리파 케이팝포플래닛 공동 설립자와 김나연 캠페이너는 팬이자 기후활동가로서 K팝 산업의 성장 구조가 남긴 환경적 비용을 짚었다.
김나연 캠페이너는 중학생 시절 IPCC(기후변화에 관한 정부 간 협의체)가 제시한 ‘1.5도 티핑 포인트’를 접하며 기후행동에 참여했다. 임계점으로 번역되는 이 티핑 포인트는 지구 온난화로 생태계가 회복 불가능한 상태가 되는 지점을 말한다. 이후 청소년기후행동 단체에서 석탄화력발전소 수출 저지 활동과 국민청원에 참여했던 그는 대량 생산·폐기가 반복되는 앨범과 일회성 콘서트를 보며 “오랜 K팝 팬으로서 K팝만 예외일 수는 없다고 생각했다”고 말했다.
인도네시아 출신 누룰은 엑소 팬으로 활동하다 기후활동에 참여했다. 그는 “포토카드 수집과 팬 사인회 응모, 차트 경쟁 구조 때문에 팬들이 앨범을 대량 구매한 뒤 버리는 일이 반복되고 있다”며 “디지털 앨범이나 친환경 소재를 강조하면서도 과잉 구매를 유도하는 ‘그린워싱’ 구조는 바뀌지 않았다”고 지적했다.
케이팝포플래닛 조사에 따르면 팬의 34.2%가 같은 이유로 앨범을 중복 구매한 경험이 있는 것으로 나타났다. 음악 제작 과정에서 발생한 플라스틱 폐기물은 2017년 55.8t에서 2022년 801.5t으로 약 14배 증가했다.
특히 주목하는 영역은 콘서트다. 콘서트는 음악 산업에서 가장 많은 온실가스를 배출하는 분야다. 2023년 기준 공연 산업 배출량은 약 400만t으로 전체 배출량의 1% 수준이며, 블랙핑크의 월드투어는 하루 평균 약 3000t의 탄소를 배출한 것으로 추산된다. 김씨는 “이는 승용차 700대의 연간 배출량에 해당한다”며 공연장 전력 사용뿐 아니라 이동과 물류 전 과정이 주요 배출 요인이라고 설명했다.
이에 따라 ‘저탄소 콘서트 가이드라인’ 마련이 가장 시급한 과제로 꼽힌다. 김씨는 “18년 전 녹색행사 가이드라인으로는 현재 상황을 반영하기 어렵다”며 공연 전 과정의 배출량 측정 기준 마련, 탄소중립 공연 인센티브 도입, 국회 주도 시범사업과 정부-업계 협의체 구성을 제안했다. 누룰도 “홍수 등 극단적 기후현상으로 콘서트가 취소되는 사례는 산업에 대한 경고”라고 말했다.
케이팝포플래닛을 통해 서로 다른 국가와 팬덤에 속한 8만7000여명의 팬들이 자발적으로 연대하고 있다. 단체는 ‘케이팝 카본 헌터스’ 캠페인을 통해 재생에너지 사용 확대 등 공연 산업의 변화를 촉구하고 있으며 콜드플레이, 빌리 아일리시 등 글로벌 아티스트의 저탄소 투어 사례도 대안으로 제시하고 있다.
인터뷰 말미에 이들은 케이팝포플래닛의 슬로건을 다시 언급했다. “No Kpop On A Dead Planet. 말 그대로 죽은 지구에 케이팝은 없습니다. 기후위기 걱정 없이 행복하게 덕질할 수 있는 세상을 만들었으면 좋겠습니다.”
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
