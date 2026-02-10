시사 전체기사

정청래 “지선 전 조국혁신당과 합당 논의 중단”

입력:2026-02-10 20:51
수정:2026-02-10 21:56
정청래 “민주당·혁신당 당원들께 사과”

정청래 더불어민주당 대표가 9일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당이 6·3 지방선거 전 조국혁신당과의 합당 논의 일체를 10일 중단하기로 했다.

정청래 대표는 이날 저녁 국회에서 비공개 최고위회의를 연 뒤 브리핑에서 “오늘 민주당 긴급 최고위와 함께 지방선거 전 합당 논의를 중단하기로 결정했다”고 말했다.

정 대표는 “연대와 통합을 위한 추진준비위원회 구성을 결정하고, 혁신당에도 준비위 구성을 제안한다”며 “지방선거 후 통합추진준비위를 중심으로 통합을 추진할 것”이라고 말했다.

그는 “당 대표로서 혁신당과 통합을 제안한 것은 오직 지방선거 승리와 이재명 정부의 성공을 위한 충정이었다”며 “그러나 통합 제안이 당 안팎에서 많은 우려와 걱정을 가져왔고, 통합을 통한 상승 작용 또한 어려움에 처한 것이 사실”이라고 말했다.

이어 정 대표는 “여러 자리에서 국회의원들의 말씀을 경청했고 민주당 지지층 여론조사 지표도 꼼꼼히 살피는 과정에서 더이상 혼란을 막아야 한다는 당 안팎의 여론을 무겁게 받아들이지 않을 수 없었다”고 설명했다.

그는 “전 당원 투표를 실시하지 못한 아쉬움은 매우 클 수밖에 없다”면서도 “통합 논란보다 화합이 더 시급하다고 생각했다. 그동안 통합 과정에서 있었던 모든 일들은 저의 부족함 때문이며, 국민 여러분과 민주당 당원들, 혁신당 당원들께 사과드린다”고 말했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

