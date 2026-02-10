쇼트트랙 임종언·황대헌·신동민, 남자 1000ｍ 예선 통과

10일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 예선에서 신동민이 역주하고 있다. 연합뉴스

쇼트트랙 임종언(고양시청), 황대헌(강원도청), 신동민(고려대)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 남자 1000ｍ 준준결승에 진출했다.