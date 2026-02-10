한국 쇼트트랙, 女 500m·男 1000m 전원 예선 통과

한국 쇼트트랙, 女 500m·男 1000m 전원 예선 통과
한국 쇼트트랙 대표팀이 동계올림픽 개인전에서 순조로운 출발을 보였다. 출전 선수 전원이 예선 첫 관문을 뚫었다.
최민정과 김길리(이상 성남시청), 이소연(스포츠토토)은 10일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 500m 예선에서 나란히 준준결승행을 확정했다.
김길리는 예선 2조에서 43초301의 기록으로 코트니 사로(캐나다)에 이어 2위에 올라 예선을 통과했다. 예선 6조에서 레이스를 펼친 최민정도 43초204의 기록으로 2위에 이름을 올리며 준준결승행 티켓을 얻었다. 이소연은 예선 7조에서 3위(43초406)에 그쳤다. 다만 8개 조의 3위 선수 중 4위 기록을 기록해 준준결승행 막차 티켓을 차지했다.
남자부도 순항했다. 임종언(고양시청)과 황대헌(강원도청), 신동민(화성시청)이 남자 1000m 예선에서 준준결승 진출에 성공했다. 임종언과 황대헌, 신동민은 각 조에서 나란히 2위에 오르며 예선을 넘었다.
여자 500m와 남자 1000m는 오는 12일 같은 장소에서 우승자를 가린다.
밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
