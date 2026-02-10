한국 쇼트트랙, 女 500m·男 1000m 전원 예선 통과

김길리가 10일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 500m 예선 경기를 펼치고 있다. 밀라노=최현규 기자

황대헌이 10일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 예선 경기를 펼치고 있다. 밀라노=최현규 기자

여자 500m와 남자 1000m는 오는 12일 같은 장소에서 우승자를 가린다.