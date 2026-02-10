명창환 전 전남도 행정부지사, 여수시장 출마 선언…“다시 뛰는 여수 만들 것”

“산업·민생·에너지 대전환으로 위대한 여수시대 재현”



가동률 70% 이하 국가산단 구조 위기 진단



“정치·행정 방치로 관광객·청년 인구 급감”



명창환(사진) 전 전남도 행정부지사가 10일 오전 여수시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 여수시장 출마를 공식 선언했다.



명 전 부지사는 이날 출마 선언에서 여수가 단순한 경기 침체가 아닌 구조적 위기에 직면해 있다고 진단하며, 산업과 민생, 에너지를 동시에 살리는 대전환으로 위대한 여수의 영광을 반드시 다시 세우겠다고 밝혔다.



그는 여수의 국가산단 가동률 하락, 관광객 급감, 인구 유출과 청년 이탈 등 현 상황을 정치와 행정이 문제를 미뤄온 결과라고 지적했다.



이어 “미봉책으로 버틸 수 있는 단계는 이미 지났다”며, 산업과 민생, 미래를 동시에 살리는 근본적 판 전환이 필요하다고 강조했다.



30년 공직 경험을 내세운 명 전 부지사는 자신을 ‘준비된 행정가’로 규정했다. 그는 전남 행정부지사, 기획조정실장, 순천시 부시장을 거치며 중앙정부 예산 확보와 지역 현안 해결에 직접 책임져 왔다고 밝혔다.



명 전 부지사는 “지금 여수에는 구호가 아니라 중앙정부와 전남을 잇는 실행력, 현장을 놓치지 않는 행정력, 끝까지 책임지는 리더십이 필요하다”고 말했다. 또한 집권 여당과 협력하고, 이재명 정부와 보폭을 맞춰 여수에 필요한 예산과 정책을 집요하게 끌어오겠다고 덧붙였다.



시장 취임 즉시 인수위원회 단계부터 비상경제대응체제를 가동하겠다는 계획도 내놨다. 산업 분야에서는 석유화학 1극 구조 탈피와 로봇·반도체·배터리·이차전지 등 소부장 산업 다극화, 정부공모 소부장 특화단지 공모 지정 추진, 수소에너지 밸류체인 구축, 고부가가치 스페셜티 산업 조성, 산단시장실 설치를 통한 기업 애로 해결 및 투자 유치 직접 관리 등을 공약했다.



명창환 전 전남도 행정부지사거 유엔기후주간 여수 개최 확정을 축하하는 기념촬영을 가졌다. 명 전 부지사 측 제공

에너지 분야에서는 에너지정책국 신설, 신재생에너지 종합계획 수립, 해상풍력·태양광 확대, 에너지자립섬 추진, RE100 산업단지 유치를 통해 여수를 대한민국 기후·에너지 중심 도시로 만들겠다는 구상을 밝혔다.



수산업 분야에서는 김 양식 확대, 스마트 양식, 바다포도 육상양식 등 미래 첨단 수산 분야 전략적 육성, 생산–가공–유통–수출이 연결되는 수산 밸류체인 구축을 통해 여수를 고부가 해양식품 산업의 전진기지로 만들겠다고 제시했다.



생활 밀착형 정책으로는 출퇴근 시내버스 시민 무료화, 청년 만원주택 300호 확대, 1인가구 전담팀 신설, 권역별 파크골프장 확충, 대형 쇼핑·유통업체 유치, 70세 이상 무료버스 도입 및 신규 노인 일자리 확대 등을 통해 "일터·삶터·쉼터가 함께 편한 여수"를 만들겠다고 밝혔다.



SOC 분야에서는 거점공항 육성, 여수–순천 고속도로 추진, 여수–일본 물류·여객 크루즈 추진으로 남해안 국제 관문 도시 구축을 제시했다. 여수 세계박람회장은 K-POP 아레나, 해상 오페라 공연장 등을 단계적으로 조성해 국제 해양문화 플랫폼으로 재탄생시키고, G20 정상회의 여수 유치에도 적극 나서겠다는 뜻을 밝혔다.



전라좌수영성 국책사업 복원, 여순사건 평화공원과 이순신 통합 콘텐츠를 통한 역사·문화 경쟁력 강화, 섬박람회 성공개최 이후 섬 트리엔날레 정례화와 섬 발전 특구 지정 등 섬 정책도 강조했다.





명창환(사진) 전 부지사는 “제가 하고 싶은 것은 정책을 늘리는 것이 아니라 산단과 에너지, 민생과 관광, 섬과 도심을 하나로 묶어 여수를 다시 뛰게 하는 것”이라며 “위대한 여수의 영광을 반드시 다시 재현하고, 여수시민의 자긍심을 되찾아 드리겠다”고 밝혔다.



이어 “약속하는 시장이 아니라 책임지는 시장이 되겠다. 필요하다면 제가 먼저 뛰고, 결과는 끝까지 감당하겠다”며 “한 번만 믿고 써 달라”고 시민들에게 호소했다.



여수=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



