[단독] ‘신안산선 사망 사고’ 포스코이앤씨, 시공 현장서 잇단 안전 지적
지난해 수도권 37곳에서 61건 적발
시공을 맡은 건설 현장에서 지난해 5건의 사망 사고가 발생한 포스코이앤씨가 수도권 현장에서 안전상 지적을 반복적으로 받은 것으로 확인됐다.
10일 윤종군 더불어민주당 의원실이 국토교통부로부터 제출받은 자료에 따르면 국토부는 지난해 포스코이앤씨가 시공 중인 수도권 건설 현장 37곳에서 총 61건의 안전 관련 지적사항을 적발했다. 여기에는 지난해 4월 경기 광명시 신안산선 공사 현장에서 사상자 2명이 발생한 이후 7월 30일부터 약 2주간 실시한 특별점검 결과가 포함됐다. 신안산선 공사 현장 6곳에서만 8건의 지적이 나왔다.
지난해 12월 사망 사고가 발생한 서울 여의도 신안산선 공사 현장(제4-2공구)에서는 특별점검 당시 공사용 통신설비가 작업에 방해가 된다는 이유로 해체됐던 게 확인됐다. 이럴 경우 사고 발생 시 외부와의 소통이 끊길 수 있다는 지적이다. 이와 함께 추락방망·안전난간과 가설구조물 설치, 배수관리 미흡 등도 지적돼 시정명령이 내려졌다.
지난해 4월 사망 사고가 발생한 경기 광명시 신안산선 공사 현장(제5-2공구)에서는 철근 결속 미흡 문제가 있었다. 설치된 철근을 장기간 방치해 속선이 느슨해졌다는 지적이었다. 이 밖에도 다른 현장들에서 안전시설 설치 미흡, 콘크리트 타설 미흡 등이 있었다. 국토부 관계자는 “지적 사항에 대해 시정명령 후 조치 완료했다”고 설명했다.
한편 경찰과 검찰, 노동청은 포스코이앤씨에 대해 여의도 신안산선 사망 사고 관련 중대재해처벌법 위반 여부 등을 수사 중이다. 안형준 건국대 건축공학과 교수는 “동일 노선에서 같은 시공사의 중대 사고가 반복된 것은 구조 안전과 노무 안전이 모두 무너졌다는 신호”라며 “설계·시공·현장 전반에 대한 철저한 조사가 필요하다”고 말했다.
이찬희 한웅희 기자 becoming@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사