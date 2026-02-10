소니, 12일 ‘스테이트 오브 플레이’ 개최… 신작 영상 대거 공개

플레이스테이션 공식 유튜브와 트위치 채널을 통해 생중계된다.

소니 인터랙티브 엔터테인먼트(SIE)가 오는 12일(현지시간) 온라인 쇼케이스 ‘스테이트 오브 플레이’를 연다.약 60분 가량 진행되는 이번 행사는 그간 소니가 선보인 쇼케이스 중에서도 이례적으로 긴 분량으로 주목 받고 있다. 플레이스테이션(PS) 향후 라인업이 대거 소개될 것으로 보인다.한국 시간으로는 13일 오전 7시이번 행사에선 전 세계 곳곳에 있는 플레이스테이션 스튜디오의 최신작과 인디 게임 및 서드 파티 파트너사들의 신작 영상이 공개된다. 특히 PS5 Pro 출시 이후 진행되는 행사인 만큼 하드웨어의 성능을 높인 이른바 ‘PS5 프로 인핸스드’ 타이틀의 실질적인 구동 영상과 그래픽 성능 향상에 대한 구체적인 정보가 포함될지 주목받고 있다.주요 기대작으로는 인섬니악 게임즈의 ‘마블 울버린’과 번지의 신작 ‘마라톤’, 하우스마크의 ‘사로스’ 등이 거론된다. 마라톤은 다음 달 출시를 앞두고 있어 게임플레이 영상이 공개될 가능성이 높다. 또한 펄어비스의 ‘붉은사막’과 같은 대형 서드파티 타이틀의 출시 일정 및 추가 정보 공개 여부도 관전 포인트로 꼽힌다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지