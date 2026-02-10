출시 20일 만의 칼바람… 라이엇 게임즈 ‘2XKO’ 개발팀 절반 감원
라이엇 게임즈의 신작 격투 게임 ‘2XKO’가 정식 출시 3주 만에 개발팀 인력을 대거 감축했다.
10일 PC 게이머 등 외신에 따르면 라이엇 게임즈는 2XKO 글로벌 개발팀 인원의 약 절반에 해당하는 80여명을 해고한다고 발표했다.
‘리그 오브 레전드’ 지식재산권(IP)을 활용한 2대2 태그 격투 게임인 2XKO는 지난달 21일 PC와 콘솔 플랫폼을 통해 정식 출시했다. 하지만 출시 이후 유입된 플레이어의 수와 흥행 동력이 회사의 기대치에 미치지 못하면서 장기 운영을 위한 조직 슬림화가 불가피했던 것으로 보인다.
10년 넘게 프로젝트에 몸담았던 베테랑 개발자들까지 해고 대상에 포함된 것으로 알려졌다. 퇴사 대상 직원들에게는 최소 6개월 치의 급여를 포함한 퇴직 패키지와 사내 타 부서 전환 배치 기회가 제공된다.
이번 결정은 게임의 총괄 프로듀서인 톰 캐넌을 통해 확인됐다. 캐넌은 블로그에 “현재의 팀 규모를 유지하기에는 유저들의 참여도가 충분하지 않았다”면서 “지속 가능한 개발 환경을 구축하기 위해 가슴 아픈 결정을 내리게 되었다”고 적었다.
라이엇 게임즈는 이번 인력 감축에도 게임의 서비스 종료는 없을 것이라고 선을 그었다. 회사는 규모를 줄인 정예 팀을 중심으로 시스템 개선과 콘텐츠 업데이트를 지속할 예정이고, 올해 예고한 e스포츠 대회도 차질 없이 연다는 방침이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
