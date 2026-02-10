파라다이스, 매출 1조1499억원… 창사 이래 최대

파라다이스가 지난해 견조한 외국인 관광객 증가세에 힘입어 창립 이래 최대 실적을 기록했다.
파라다이스는 10일 공시를 통해 지난해 연결 기준 매출액이 1조1499억원으로 전년 대비 7.3% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 1564억원으로 14.9% 늘었다. 매출과 영업이익 모두 창사 이래 최대치다. 파라다이스는 2024년 처음 매출 1조원을 돌파한 데 이어 2년 연속 최대 실적을 경신했다.
실적 개선은 복합리조트와 카지노 부문의 고른 성장에 힘입었다. 파라다이스세가사미가 운영하는 파라다이스시티의 성장세가 두드러졌다. 복합리조트 부문 매출액은 5975억원으로 전년 대비 10.8% 증가하며 그룹 전체 실적을 견인했다.
카지노 부문 역시 성장 흐름을 이어갔다. 파라다이스시티 카지노를 비롯해 서울 워커힐, 부산, 제주 등 주요 카지노 사업장의 매출이 모두 늘었다. 카지노 부문 연간 매출액은 8998억원으로 전년 대비 9.8% 증가했다.
지난해 4분기 연결 매출액은 2939억원으로 전년 동기 대비 10.5% 늘었다. 파라다이스시티 카지노와 파라다이스 호텔 부산의 매출 증가가 실적 성장을 이끌었다. 파라다이스시티 카지노의 4분기 매출액은 1244억원으로 24.8% 증가했고, 파라다이스 호텔 부산은 294억원으로 11.3% 늘었다.
다만 4분기 영업이익은 167억원으로 전년 대비 소폭 감소했다. 인력 확충과 인센티브 지급 등 인건비 증가와 연말 마케팅을 위한 광고선전비 집행 등 일회성 비용이 반영된 영향이란 분석다.
4분기 카지노 매출액은 2271억원으로 11.2% 증가했고, 드롭액은 1조8125억원으로 9.1% 늘었다. 특히 매스 고객 드롭액이 24.6% 증가하며 상승세를 주도했다. 국적별 드롭액 비중은 매스 고객이 24.4%로 3%포인트 확대됐고, 기타 VIP는 19%로 1.1%포인트 증가했다. 반면 일본 VIP(39.9%)와 중국 VIP(16.7%) 비중은 소폭 줄었다.
투자시장은 올해 파라다이스의 선제적 투자 효과에 주목하고 있다. 파라다이스시티 운영사 파라다이스세가사미는 501객실 규모의 그랜드 하얏트 인천 웨스트타워 인수를 마무리하고, 오는 3월부터 ‘하얏트 리젠시 인천 파라다이스시티’로 운영할 예정이다. 이에 따라 파라다이스시티 객실 수는 기존 769객실에서 1270객실로 늘어나며 추가 게이밍 수요 확보와 함께 드롭액과 방문객 수 증가가 기대된다.
파라다이스 관계자는 “올해도 VIP 대상 프리미엄 서비스를 강화하고 다양한 마케팅을 통해 추가 고객을 확보할 계획”이라며 “선제적 투자 효과를 바탕으로 2026년에도 매출 성장세가 이어질 것으로 기대한다”고 말했다.
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
