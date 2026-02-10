‘미공개 정보 주식거래’ LG家 장녀 부부 1심 무죄
재판부 “직접증거 없어”
미공개정보를 이용해 주식 거래를 한 의혹을 받는 구연경 LG복지재단 대표와 남편 윤관 블루런벤처스(BRV) 대표에게 1심에서 무죄가 선고됐다. 구 대표는 고(故) 구본무 LG그룹 선대 회장의 장녀다.
서울남부지법 형사합의13부(재판장 김상연)는 10일 자본시장법 위반 혐의로 기소된 구 대표와 윤 대표에게 각각 무죄를 선고했다.
재판부는 “윤 대표가 구 대표에게 미공개 정보를 전달했다는 직접 증거는 존재하지 않고, 전달 시점과 방법 역시 특정되지 않았다”고 밝혔다. 이어 구 대표의 주식 매수 방식이 이례적이라고 보기 어렵다면서 “주식을 매수한 뒤 계속 보유하다 1년 후 LG복지재단에 전액 출연했다“고 밝혔다.
이어 재판부는 “객관적인 사정에 비추어봤을 때 검사가 주장한 간접 사실만으로 유죄를 인정하기 어렵고 오히려 검사 주장과 반대되는 내용이 많아 무죄를 선고한다”고 밝혔다.
앞서 이들 부부는 코스닥 상장사인 바이오 기업인 메지온의 미공개 중요 정보를 이용해 부당이득을 얻은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 윤 대표가 최고투자책임자(CIO)로 있던 BRV캐피탈매니지먼트가 메지온에 500억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정하는 과정에서 구 대표가 남편으로부터 미리 투자 정보를 받아 관련 약 6억5000만원 상당의 3만5990주를 매수했다는 의혹이다.
검찰은 지난해 12월 구 대표에게 징역 1년과 벌금 2000만원, 추징금 약 1억566만원, 윤 대표에겐 징역 2년과 벌금 5000만원을 구형했다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
