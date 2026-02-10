‘미공개 정보 주식거래’ LG家 장녀 부부 1심 무죄

재판부 “직접증거 없어”

국민일보 DB

미공개정보를 이용해 주식 거래를 한 의혹을 받는 구연경 LG복지재단 대표와 남편 윤관 블루런벤처스(BRV) 대표에게 1심에서 무죄가 선고됐다. 구 대표는 고(故) 구본무 LG그룹 선대 회장의 장녀다.